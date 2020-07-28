Украина и Польша договорились бороться с «Северным потоком – 2»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем взаимодействие в сфере энергетики и важную роль, которую Украина и Польша играют в обеспечении энергетической безопасности Европы.

«Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович подчеркнули, что российский проект «Северный поток – 2» несет угрозу энергетической безопасности всей Европы, и договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализации», – отмечается на сайте украинского МИД.

Также стороны согласились развивать прошлогодний трехсторонний меморандум между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в энергетической отрасли с целью диверсификации источников энергоснабжения.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина создала «Люблинский треугольник» с Польшей и Литвой, который сосредоточится на углублении взаимоотношений между тремя странами.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2».

В Кремле заявляли, что обеспокоены санкциями «Северного потока – 2». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что санкции неприемлемы и противоречат законодательству, ситуацию проанализируют для выработки стратегии, направленной на реализацию проекта.