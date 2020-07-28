Заместитель главного редактора издания «Медуза» Татьяна Лысова тесно связана с бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, сообщает Комитет защиты национальных интересов.

В частности, Лысова не раз выступала в интересах олигарха и была свидетелем защиты по «второму делу» нефтяной компании, сообщает Комитет защиты национальных интересов, пишет Life.

Кроме того, по данным комитета, при запуске «Медуза» получила 250 тыс. долларов от Ходорковского. Издание также получает гранты от западных компаний OAK Foundation и правительственного агентства SIDA, которые связаны с фондом Джорджа Сороса.

Кроме того, сообщает комитет, СМИ связано с Прибалтийским центром совершенствования медиа, созданным в 2016 году для противодействия российским изданиям. А после объявления о выделении «продемократическим» объединениям России гранта от Государственного департамента США в размере 5 млн долларов, «Медуза» совместно с другими оппозиционными СМИ создали объединение «Синдикат-100», которое обладает всеми необходимыми юридическими основаниями для получения грантов.

Ранее в июле агентство США по международному развитию (USAID) выделило грант в размере 1,3 млрд рублей (20,4 млн долларов) на продвижение в России местных, региональных и федеральных реформ.