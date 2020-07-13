USAID выделило грант в размере 1,3 млрд рублей на реформы в России

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13 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:45  |  vz.ru
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Когда вернутся сверхвысокие цены на нефть

Западные аналитики решили хайпануть на нефтиФото: Thibault Camus/AP/ТАСС
Крайне оптимистичные для России прогнозы звучат от целого ряда отраслевых аналитиков – они полагают, что уже близко то время, когда нефть снова будет стоить 100–150 долларов за бочку. Их аргументы действительно достойны внимания, однако большинство экспертов с таким прогнозом все-таки не согласны. Почему? Подробности...
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Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города – пандемию коронавируса. Подробности...
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Россия прикрыла массовую раздачу оружия для VIP-персон

Купить пистолет за рубежом и легализовать его в России еще не так давно было решаемой задачейФото: REUTERS/Michaela Rehle
На руках у тысяч наших сограждан – знаменитостей, чиновников, бизнесменов – находится оружие, которое не выдавалось им законным путем в России. Они получили его в соседних странах, порою крайне загадочным путем, и только в самое последнее время был поставлен нормативный заслон этому сомнительному механизму. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД расследовал историю, масштабы и перспективы этого явления. Подробности...
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Как «защитники русских» предали русское образование в Латвии

Русские избиратели в Латвии убедились, что избранные ими политические силы не представляют их интересыФото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
Говорящие по-русски жители Латвии вновь убедились, что партия «Согласие», которую они избрали в местный парламент, предала их важнейшие интересы. Она проголосовала за закон, полностью уничтожающий в стране образование на русском языке. Теперь депутаты, пришедшие к власти благодаря голосам русских, пытаются оправдаться.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Место человека с ружьем заняла пенис-вумен

Алексей Алешковский, сценарист
Людей может возбудить всё что угодно. В особенности это заметно по социальным сетям. Второе полугодие в русском поэтическом мире началось с побоища стенка на стенку, поводом для которого послужила публикация стихотворения Галины Рымбу «Моя вагина». Подробности...

Медиастарцы как продукт времени и пиара

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
В новой реальности наличие у монаха спичрайтера или пресс-секретаря – дело не самое обычное, но уже не редкое. Беда в том, что именно спичрайтеры «делают» из некоторых священников медиастарцев. Подробности...

Мечеть в Святой Софии стала символом пост-секулярного мира

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
То, что было храмом, затем мечетью – становилось музеем. Торжеством науки, культуры и искусства. Эры знания – и знания, дарующего силу. Все это теперь – не то, чтобы пустые слова, но слова, явно не имеющие былой убедительности. Подробности...
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      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
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              USAID выделило грант в размере 1,3 млрд рублей на реформы в России

              13 июля 2020, 17:28

              Текст: Елизавета Булкина

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              Агентство США по международному развитию (USAID) выделило грант в размере 1,3 млрд рублей (20,4 млн долларов) на продвижение в России местных, региональных и федеральных реформ.

              Несмотря на то, что USAID прекратило свою деятельность на территории РФ по инициативе российского МИДа, Агентство продолжает финансирование проектов, «основным местом реализации» которых является Россия, говорится в сообщении на сайте Комитета защиты национальных интересов.

              Так, согласно информации, представленной на сайте usaspending.gov, официальном ресурсе США, публикующем финансовую отчетность государственных органов, USAID выделило Германскому фонду Маршалла долгосрочный грант в размере 20,4 млн долларов (1,3 млрд рублей из расчета средневзвешенного курса) по линии программы CFDA. Перевод средств производится поэтапно с сентября 2017 года, а планируемая дата окончания финансирования – сентябрь 2022 года.

              Единственной «страной реализации» гранта является Россия, несмотря на то, что Германский фонд Маршалла так же был признан нежелательной организацией в РФ.

              Описание осуществленных транзакций говорит об их специфическом назначении. В частности, с августа 2018 года платежи переводились с целью «наращивания потенциала гражданского общества по продвижению местных, региональных и национальных (федеральных) реформ».

              В период с 2007 по 2018 год Фонд Маршалла выделял в среднем 2 млн долларов в год на «укрепление демократических институтов» в странах Восточной Европы, в том числе и в России. В описании программы перечислены цели, аналогичные тем, что указаны в гранте USAID 2017-2022 годах – «продвижение политического, экономического и социального развития, необходимого для обеспечения долгосрочной стабильности».

              Однако после внесения Фонда Маршалла в список нежелательных НКО на территории Росси в 2018 году, Россия перестала фигурировать в списке стран, которые могут претендовать на гранты .

              При этом, как видно из истории транзаций по текущему гранту USAID, денежные средства продолжают регулярно поступать на реализацию проектов в России. Внимания заслуживает тот факт, что наиболее крупная сумма денег (4,9 млн долларов / 300 млн рублей) была переведена 14 мая 2020 года – в период активного обсуждения организации голосования по поправкам в Конституцию России.

              Сайт Фонда не содержит открытых сведений о проектах, реализуемых на территории России в последние годы. Между тем, GMF на регулярной основе проводит дискуссионные мероприятия с руководством оппозиционных СМИ, вещающих на территорию России, и международными неправительственными структурами, тесно сотрудничающими с российскими новостными изданиями.

              Так, 8 мая 2020 года на базе Фонда состоялся прямой эфир, посвященный внутренней политике России в контексте коронавирусной угрозы. Ведущим встречи выступил Джонатан Кац, старший сотрудник Фонда Маршалла. В чисе участников – руководитель специальных проектов Русской службы «Радио Свобода» Ирина Лагунина и исполнительный директор новостных программ круглосуточного телеканала «Настоящее Время» Кирилл Сухоцкий. В своей приветственной речи Кац называет РС давним партнером Фонда в России.

              Другим партнером Фонда является Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (англ. «Organized Crime and Corruption Reporting Project» / OCCRP). Так, 6 мая 2020 года на сайте GMF был опубликован подкаст, посвященный состоянию медиаландшафта в России, Сербии и Венгрии, а также проблемам журналистских расследований в этих странах. Собеседником Каца стала Дрю Салливан, основатель и издатель OCCRP.

              Согласно информации, размещенной на сайте OCCRP, членом организации в России является «Новая газета».

              Также при утверждении бюджета Государственного департамента США на 2021 год указано, что в 2020 году планируется расширение охвата русскоязычных проектов канала «Настоящее время» силами Агентства США по глобальным медиа (англ. «U.S. Agency for Global Media» / USAGM).

              Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, сколько денег США выделяют соседним с Россией странам.


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