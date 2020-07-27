В России подтвердили 5,6 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5635 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 818 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5635 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 694, Свердловской области – 252, Нижегородской области – 188.

Всего в стране выявлено 818 120 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 603 329 человек, из них 3079 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 85 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 13 354 человека.

Накануне, 26 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5765. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 130.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.