Соловьев осудил Зеленского за переговоры с террористом в Луцке

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Воскресный вечер» раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского за переговоры с захватчиком заложников в Луцке.

«Зеленский решил устроить себе 15 минут славы и поднять свой рейтинг, не понимая, что он общался де-факто не с террористом, а с безумцем, и что бездарно отработали все его службы, которые должны были с ним вести переговоры. Не дай Бог, появятся серьезные люди – не один этот сумасшедший, а как это было в «Норд-Осте», – отметил Соловьев, передает РИА «Новости».

Также он прокомментировал видео задержания захватчика заложников. «Выходит террорист, ставит неизвестно что – может быть, там взрывчатка. Он несколько минут стоит и говорит: «Ну что, брать меня кто-нибудь будет? Пацаны, я вышел, может, семечек кто-нибудь принесет?». И он никому не интересен», – сыронизировал телеведущий.

По словам Соловьева, злоумышленника задержали «трое ленивых людей». «Их не волнует, что стоит рюкзак, что там могут быть сообщники. ... Стали выходить заложники, их никто не досматривает. Где же силы безопасности Украины? И вдруг: «Тут налета, с поворота». Приехали: «Всем мордой в грязь!». А никого уже нет. Кого они собрались брать – автобус уже пустой», – заключил он.

21 июля дважды судимый Максим Кривош в центре украинского Луцка захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. Террорист удерживал заложников более десяти часов. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм «Земляне».

Владимир Зеленский действительно записал соответствующее видеообращение, после чего террорист отпустил заложников и сдался. Позже видеообращение было удалено.

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