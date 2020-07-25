Сын Высоцкого оценил творчество отца

Сын певца и композитора Владимира Высоцкого актер Никита Высоцкий заявил, что творчество его отца до сих пор вдохновляет людей, оно живет и после его смерти.

«Я вижу развитие. Мне самому 56 лет, и я всегда живу с этой фамилией и вижу, как он продолжает жить и после своей смерти», – сказал актер в интервью «Звезде».

Он добавил, что время не влияет на настоящее искусство, поскольку оно касается вечных ценностей, которые не меняются.

«Я думаю, что он будет очень многих людей не учить жизни, но взывать к сотворчеству. Это очень сильная сторона его поэзии, его песен. Они действенны. И они побуждают людей к действиям», – сказал артист.

Также актер отметил, что считает отца классиком русской литературы и поэзии.

Ранее Никита Высоцкий выражал возмущение публикацией фотографии своего отца на призывающей русскоязычных к сотрудничеству рекламе ФБР США.