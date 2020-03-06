Сын Высоцкого возмутился рекламой ФБР с отцом

Размещение фотографии советского поэта Владимира Высоцкого на призывающей русскоязычных к сотрудничеству рекламе ФБР США является глупым и бестактным поступком, заявил актер театра и кино, сын артиста Никита Высоцкий.

«Это глупо. На мой взгляд, это неправильно с правовой точки зрения. Еще и с этической точки зрения это более, чем странно, потому что Высоцкий не ассоциируется с людьми, которые склонны к доносительству», – приводит его слова РИА «Новости».

Высоцкий добавил, что «это странно, глупо и бестактно».

В свою очередь генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов отметил, что назвал рекламу ФБР «пустой забавой». С помощью такого «креатива», по мнению Михайлова, Федеральное бюро расследований США пытается привлечь внимание, считая, что в рекламе с образом Высоцкого есть «какая-то изюминка». «Но я уверен, что это никоим образом не сработает», – подчеркнул он, добавив, что люди «не клюнут» на рекламу.

«Мы же знаем, что Высоцкий был патриотом России и вряд ли у него были какие-то дела с ФБР. Тем более сыгранный им Жеглов – не сотрудник спецслужб, а милиционер», – отметил Михайлов.

Напомним, ФБР разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого. В качестве фотографии использован кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», где Высоцкий сыграл роль капитана Жеглова. Под фотографией сделана подпись на русском языке: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».

Блогер Максим Кононенко в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что ФБР интересуют консультанты из числа русскоязычных, которые бы посоветовали им не делать глупостей, подобных использованию образа Высоцкого в такой рекламе.