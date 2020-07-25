Политолог объяснил тягу сторонников Навального к нацистским преступникам

Сторонники Навального автоматически за Гитлера, потому что не знают, кто это такой, они не знают про Великую Отечественную войну, им лишь бы быть против власти, считает политолог Олег Матвейчев. В комментарии газете ВЗГЛЯД он оценил возбуждение в отношении сторонников Навального новых уголовных дел за публикацию на сайте «Бессмертного полка» фотографий нацистских преступников.

«Навальный пестует и растит вокруг себя людей радикально оппозиционных взглядов. Они начинают выступать не просто против коррупции и уж тем более отдельных чиновников, а против всего государства в целом, против его прошлого и будущего. Как говорил персонаж романа Достоевского «Братья Карамазовы» Павел Смердяков, «я всю Россию ненавижу», – считает профессор Высшей школы экономики, политолог Олег Матвейчев.

Окружение Навального превратилось в секту, подчеркивает политолог.

«У них сектантское черно-белое мышление. Они, грубо говоря, против Путина. И поскольку Путин за «Бессмертный полк» и против Гитлера, то сторонники Навального автоматически за Гитлера. Они даже не знают, кто такой Гитлер. Они плохо разбираются в истории России. Они не знают про Великую Отечественную войну. И принцип их поступков простой – Баба Яга против. Если Путин участвует в «Бессмертном полке», то они должны быть в «гитлеровском полке» и надевать на себя нацистскую форму, зиговать. Тем более Навальный не порицает это, он ни разу не высказался против тех людей, которые загружали фотографии нацистов на сайт «Бессмертного полка», – напомнил Матвейчев.

По мнению эксперта, Навальный таким образом одобряет действия тех, «кто работает с фашисткой символикой».

«Для навальнистов одна из важных скреп режима Путина – это память о Великой Победе. Поэтому, если они хотят «шатать режим», а они этого хотят, то они считают, что должны шатать Великую Победу с помощью бандеровщины, фашисткой символики и всяческого гитляризма. По сути, Навальный дает им пас и поскольку его сторонники глупее, чем он, то они используют все это неосторожно – вплоть до возбуждения против них уголовных дел», – уверен Матвейчев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу Следственный комитет возбудил два уголовных дела о размещении в мае этого года фотографий нацистских преступников на сайте «Бессмертного полка». Фигурантами стали житель Кемерово Дмитрий Бородаенко и Максим Гусев из Перми. В соцсетях оба выражали поддержку Навальному. Теперь подозреваемым грозит ответственность по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма», то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала).

Первые задержания подозреваемых в размещении в интернете фотографий нацистских преступников прошли в середине мая. Все эти молодые люди оказались сторонниками Навального.

Накануне Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Навального по поводу клеветы на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Блогер назвал ветерана «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках к Конституции.