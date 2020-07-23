Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Российский рынок акций в четверг открылся ростом биржевых индексов.

По данным на 10.00, индекс Мосбиржи поднимался на 0,49% – до 2848,41 пункта, индекс РТС – на 0,6%, до 1262,61 пункта, передает ТАСС.

К 10.02 индекс Мосбиржи торговался на уровне 2855,81 пункта (+0,75%), а РТС рос на 1,1%, достигая отметки в 1268,88 пункта.