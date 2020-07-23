Комитет представителей православных церквей при ЕС осудил решение по Айя-Софии

Комитет представителей православных церквей при Евросоюзе (CROCEU) осудил решение турецких властей превратить собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле из музея в мечеть, сообщило информационное агентство Румынской православной церкви Basilica.ro.

«В эпоху демократии, человеческого достоинства и верховенства закона усилие стереть христианские истоки собора Святой Софии и столь грубо преобразовать этот памятник, принадлежащий всему человечеству, непонятно, удручающе и опасно», – приводит заявление CROCEU ТАСС.

«Учреждения Евросоюза, особенно Еврокомиссия, в качестве защитника европейских и всемирных ценностей и как голоса граждан Европы могут сыграть незаменимую роль в защите мирового культурного наследия, исторической памяти и религиозного плюрализма», – указывается в документе.

Комитет представителей православных церквей при Евросоюзе со штаб-квартирой в Брюсселе основан в 2010 году. В него входят представители Константинопольского патриархата, Московского патриархата, Румынского патриархата, церкви Кипра и церкви Греции, отмечает Basilica.ro.

Напомним, 10 июля госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении здания в мечеть. Мусульманские богослужения должны начаться там с 24 июля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным гарантировал доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь. Также Турция обязалась охранять Айя-Софию как объект всемирного наследия.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал руководство Турции к благоразумию.

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