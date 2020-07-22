Предполагаемая убийца 90-летней преподавательницы ВГИК задержана в Москве

Задержана подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, сообщили в пресс-службе СК России.

«По данным следствия, 19 июля 2020 года в квартире жилого дома по Кутузовскому проспекту в городе Москве обнаружено тело женщины 1929 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений. Благодаря совместной работе следователей Главного следственного управления и сотрудников уголовного розыска в короткие сроки установлена и задержана по подозрению в совершении указанного преступления жительница столицы 1951 года рождения», – говорится в сообщении на сайте СК России.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. В ближайшее время фигурантке будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», – добавили в СК.

Напомним, в понедельник в Москве в квартире на Кутузовском проспекте было обнаружено тело 90-летней преподавательницы ВГИК со множественными ранениями.