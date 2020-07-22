В Татарстане произошло ДТП с автобусом

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Набережных Челнах, сообщила в среду прокуратура Республики Татарстан. По информации регионального минздрава, восемь человек пострадали.

«По ДТП в Набережных Челнах с участием пассажирского автобуса с пострадавшими организована прокурорская проверка», – передает ТАСС сообщение прокуратуры.

Также в пресс-службе министерства здравоохранения республики уточнили, что в ДТП пострадали восемь человек.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы автобус въехал в остановку. Женщина, находившаяся за рулем автобуса, задержана. Возбуждено уголовное дело.