Генерал заявил о работе системы ПВО Москвы по принципам 1941 года

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Санкции США против «Северного потока – 2» заставят ЕС нарушить закон

Российские газопроводы всегда раздражали американцев Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
США сделали еще один шаг на пути введения новых санкций против «Северного потока – 2» и заодно против «Турецкого потока». Теперь их введение неизбежно. Неизвестным остается лишь одно – какой из вариантов рестрикций против российских газопроводов будет введен. Ведь под удар Америки может попасть и ЕС, которому придется выбирать – попасть под санкции США или нарушить свои законы. Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
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Скандал с С-400 подпортил репутацию США на мировом рынке вооружений

Новейшие американские истребители вряд ли теперь усилят ВВС ТурцииФото: Brian Jenkins/Burlington Free Press/Reuters
В истории вокруг громкого шантажа Турции Соединенными Штатами из-за российских комплексов С-400 поставлена финальная точка. Вашингтон окончательно решил судьбу истребителей F-35, сделанных по заказу Турции – они будут поставлены американским вооруженным силам. Парадокс в том, что таким образом США наказывают в первую очередь сами себя. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Чекистов и фем-активисток породил либерализм

Андрей Перла, Политолог
Русскую революцию сделали русские либералы. Чекистов и махновцев, равно как и каппелевцев и барона Унгерна, все расстрельные подвалы, все сожженные деревни сделали русские либералы. Желавшие свободы и равенства, демократии и процветания. Подробности...

Русские в социальной иерархии на Украине ниже упоротых психопатов

Александр Васильев, журналист
На этой заплатке про мнимых террористов вся украинская картина мира и держится. Потому что если вдруг признать, что в Донбассе тоже люди, которые, мягко говоря, ничем не хуже украинцев, так это на такое количество вопросов придётся отвечать самим себе. Подробности...
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Ежедневно растущая ненависть вредит решению проблемы Карабаха

Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Стычки между Арменией и Азербайджаном отбросили переговорный процесс на несколько лет. Они освежили историческую память и еще больше нагнетают и без того враждебные настроения в двух республиках. Подробности...
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      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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              Генерал заявил о работе системы ПВО Москвы по принципам 1941 года

              22 июля 2020, 19:18

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Система ПВО Москвы строится по тем же принципам, что и во время Великой Отечественной войны, однако на более высоком техническом уровне, заявил экс-начальник зенитных ракетных войск ВВС России генерал-лейтенант Александр Горьков, отметив, что в 1941 году система доказала свою эффективность.

              «Противовоздушная оборона Москвы сегодня строится по принципам, которые были подтверждены во время Великой Отечественной войны, в том числе во время первого налета, уже тогда она доказала свою эффективность. К ней сохранились все те же требования: эшелонированность и надежность, но построена она, конечно, на более высоком техническом уровне с использованием самых современных систем ПВО», – передает его слова РИА «Новости».

              Он добавил, что все новые системы вооружения сейчас в первую очередь интегрируются в систему ПВО Москвы: апробацию в столице проходили и ЗРК С-300, и ЗРК С-400, а также «противоракетные системы, системы обнаружения, в том числе все современные радиолокационные станции и все новые системы управления».

              «Справиться с немецкими налетами в 1941 году смогли благодаря тому, что на этом направлении оперативно нарастили силы. Численность первого корпуса ПВО, который отвечал за оборону Москвы, увеличили в 7,5 раз, количество зенитных орудий – с 548 до 796, а самолетов-истребителей с 357 до 602», – заявил Горьков.

              По его словам, на вооружение частей истребительной авиации, зенитной артиллерии войска воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС), прожекторных частей и частей связи ПВО в Москве во время войны поступали новейшие образцы боевой техники, однако главным было то, что было создано «мощное прикрытие стратегически важных объектов, в том числе Кремля, вокзалов и электростанций вокруг центра Москвы».

              «Вдоль ее западной и южной окраин аэростатными частями были созданы зоны воздушного заграждения», – рассказал генерал.

              Он напомнил, что первый авианалет на Москву оказался самым мощным и продолжался в течение пяти часов: с 22.25 до 3.25, – последовательными эшелонами и небольшими группами самолетов.

              «Немцы стремились использовать внезапный характер налета, их бомбардировщики пытались прорваться к центру Москвы на разных высотах, с разных направлений. Истребительная авиация при активной поддержке зенитной артиллерии советские летчики произвели 173 самолетовылета, расстроив боевой порядок противника. Авиацией и зенитчиками на подступах к Москве было уничтожено 22 вражеских бомбардировщика. Только девять немецких самолетов прорвались к Москве. Встретив такое сопротивление, многие бомбардировщики хаотично сбрасывали бомбы и поспешно уходили на аэродромы базирования», – рассказал экс-начальник зенитных ракетных войск ВВС России.

              Он отметил, что Иосиф Сталин придавал защите столицы особое внимание, и в специальном приказе объявил благодарность участникам отражения налета. Это первый с начала войны приказ о поощрении со стороны Верховного главнокомандующего.

              22 июля отмечается День защитников неба Москвы, который установлен в память успешного отражения первого немецкого авианалета на столицу в 1941 году, когда налет предприняли более 220 бомбардировщиков. Идея отмечать годовщину первого авианалета принадлежала народному артисту СССР Юрию Никулину, в годы войны служившему сержантов войск ПВО.

              В январе Минобороны рассказало о защите Москвы от ракетного удара.


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