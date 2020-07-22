Генерал заявил о работе системы ПВО Москвы по принципам 1941 года

Система ПВО Москвы строится по тем же принципам, что и во время Великой Отечественной войны, однако на более высоком техническом уровне, заявил экс-начальник зенитных ракетных войск ВВС России генерал-лейтенант Александр Горьков, отметив, что в 1941 году система доказала свою эффективность.

«Противовоздушная оборона Москвы сегодня строится по принципам, которые были подтверждены во время Великой Отечественной войны, в том числе во время первого налета, уже тогда она доказала свою эффективность. К ней сохранились все те же требования: эшелонированность и надежность, но построена она, конечно, на более высоком техническом уровне с использованием самых современных систем ПВО», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что все новые системы вооружения сейчас в первую очередь интегрируются в систему ПВО Москвы: апробацию в столице проходили и ЗРК С-300, и ЗРК С-400, а также «противоракетные системы, системы обнаружения, в том числе все современные радиолокационные станции и все новые системы управления».

«Справиться с немецкими налетами в 1941 году смогли благодаря тому, что на этом направлении оперативно нарастили силы. Численность первого корпуса ПВО, который отвечал за оборону Москвы, увеличили в 7,5 раз, количество зенитных орудий – с 548 до 796, а самолетов-истребителей с 357 до 602», – заявил Горьков.

По его словам, на вооружение частей истребительной авиации, зенитной артиллерии войска воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС), прожекторных частей и частей связи ПВО в Москве во время войны поступали новейшие образцы боевой техники, однако главным было то, что было создано «мощное прикрытие стратегически важных объектов, в том числе Кремля, вокзалов и электростанций вокруг центра Москвы».

«Вдоль ее западной и южной окраин аэростатными частями были созданы зоны воздушного заграждения», – рассказал генерал.

Он напомнил, что первый авианалет на Москву оказался самым мощным и продолжался в течение пяти часов: с 22.25 до 3.25, – последовательными эшелонами и небольшими группами самолетов.

«Немцы стремились использовать внезапный характер налета, их бомбардировщики пытались прорваться к центру Москвы на разных высотах, с разных направлений. Истребительная авиация при активной поддержке зенитной артиллерии советские летчики произвели 173 самолетовылета, расстроив боевой порядок противника. Авиацией и зенитчиками на подступах к Москве было уничтожено 22 вражеских бомбардировщика. Только девять немецких самолетов прорвались к Москве. Встретив такое сопротивление, многие бомбардировщики хаотично сбрасывали бомбы и поспешно уходили на аэродромы базирования», – рассказал экс-начальник зенитных ракетных войск ВВС России.

Он отметил, что Иосиф Сталин придавал защите столицы особое внимание, и в специальном приказе объявил благодарность участникам отражения налета. Это первый с начала войны приказ о поощрении со стороны Верховного главнокомандующего.

22 июля отмечается День защитников неба Москвы, который установлен в память успешного отражения первого немецкого авианалета на столицу в 1941 году, когда налет предприняли более 220 бомбардировщиков. Идея отмечать годовщину первого авианалета принадлежала народному артисту СССР Юрию Никулину, в годы войны служившему сержантов войск ПВО.

В январе Минобороны рассказало о защите Москвы от ракетного удара.