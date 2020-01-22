Минобороны рассказало о защите Москвы от ракетного удара

Командир соединения ПРО, генерал-майор Сергей Грабчук рассказал о том, как защищена Москва от ракетного удара.

Он рассказал, что в случае атаки на Москву «система предупреждения о ракетном нападении формирует целеуказания для системы ПРО, которая начинает свой боевой цикл», пишет «Красная звезда».

При этом «длительность боевой работы системы ПРО составляет до нескольких десятков минут», передает РИА «Новости».

Цели будут обнаружены на дальностях в несколько тысяч километров, а «боевые блоки» выделят «из множества ложных целей». Будут установлены их траектории. Затем последуют «пуск и наведение противоракет в точки встречи» для уничтожения «боевых блоков».

Грабчук рассказал, что «противоракетный бой скоротечен и может продолжаться меньше минуты».

Он сообщил, что система ПРО гарантированно отразит удар любых баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности по Москве. При этом система ПРО, защищающая российскую столицу, проходит глубокую модернизацию. Она будет актуальна еще десятки лет, заверил генерал-майор.

Напомним, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств–участников СНГ, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев заявил газете ВЗГЛЯД, что «наши перспективные системы ПВО С-350, С-400 и С-500 разрабатываются таким образом, чтобы отражать нападение воздушного противника на 10-15 лет вперед, с сильным превосходством».

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