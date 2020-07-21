США потребовали от России прекратить разработки «летающих Чернобылей»

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21 июля, вторник  |  Последнее обновление — 19:17  |  vz.ru
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Россиян охватила золотая лихорадка

Золотые украшения скупать бессмысленноФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Россияне кинулись скупать золото, начиная с украшений и заканчивая слитками. В кризис 2009 года такая стратегия оказалась удачной – к 2011 году золото выросло до своего исторического максимума в 1820 долларов за унцию. Золотовладельцы не только уберегли свои сбережения, но и могли неплохо подзаработать. Однако не все золото приносит одинаковый доход и подходит для инвестиций. Подробности...
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Хабаровск доверили человеку без проблемного прошлого

Хабаровский край возглавил 39-летний уроженец Поволжья Михаил ДегтяревФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
На пост врио губернатора Хабаровского края назначен депутат Госдумы Михаил Дегтярев. И хотя он достаточно молод и ранее не был связан с Хабаровском, эксперты полагают – Дегтярев сможет быстро войти в курс дела. В его пользу говорит прежний политический опыт, а также партийная принадлежность – Дегтярев, как и его предшественник Сергей Фургал, представляет ЛДПР, позиции которой в регионе весьма сильны. Подробности...
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Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
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Конфликт Азербайджана и Армении перекинулся на Грузию и Сербию

Сначала в зоне конфликта пошло в ход стрелковое оружие, теперь – информационноеФото: mil.am
Армяно-азербайджанский конфликт стремительно становится все более международным. В парламенте Грузии случилась буря из-за сообщений о поставках российских «Градов» в Армению через территорию республики. В Баку вызвали на ковер и отчитали сербского посла – поводом стали вбросы о появлении в армянских окопах вооружений из Сербии. Откуда «растут ноги» у публикаций в азербайджанской прессе? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Погромы церквей как симптом ползучей революции

Сергей Худиев, публицист, богослов
Почему-то чем больше прогрессивные силы Запада преуспевают в «борьбе с ненавистью», тем больше ненависти обрушивается на христианские церкви и христианскую веру в целом. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Почему провалился план «Барбаросса»

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 21 июля 1940 года, Гитлер отдал распоряжение своим военным: «Обращаемся к русской проблеме. Продумайте все подготовительные вопросы». Месяцы планирования превратили это распоряжение в «Барбароссу» – план войны на уничтожение Советского Союза. Подробности...
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Нам нужно переосмыслить отношение к памятникам

Игорь Караулов, поэт, публицист
Отношение к памятникам стало таким же тяжеловесным, как они сами. Если человеку или событию устанавливается памятник, значит, государство этого человека (событие) проверило, признало со всех сторон положительным и повелело всецело прославлять. Фактически установка памятника стала светским аналогом церковной канонизации. Подробности...
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      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

      Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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      В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля

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      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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              США потребовали от России прекратить разработки «летающих Чернобылей»

                 21 июля 2020, 19:06
              Фото: Минобороны России/Youtube
              Текст: Сергей Гурьянов

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              Вашингтон призывает Москву прекратить разработки новейших видов ракет с ядерным двигателем, которые он назвал «летающим Чернобылем», заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

              «Мы считаем, что такое оружие вообще не должно существовать. Зачем вообще иметь крылатую ракету с ядерным двигателем? Это не что иное как летающий Чернобыль. Только представьте, какой радиоактивный выброс будет (она) создавать во время полета. Нет никакой логики, которая бы оправдывала (существование) этих систем Судного дня. Я прямо говорил своим российскими партнерам, что это расходование огромных средств, и им нужно прекратить эти дестабилизирующие разработки», – передает его слова РИА «Новости».

              В начале июля Биллингсли назвал «ужасными» российские проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон», таким образом прокомментировав статью в журнале Forbes, в которой выдвинута версия, что якобы причиной обнаруженного недавно шведами повышения радиационного фона могли быть испытания одной из этих ракет.

              Сенатор Франц Клинцевич в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что американцы в разработке новых видов оружия отстали от России, и поэтому «занимаются демагогией».


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