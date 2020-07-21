В Кремле опровергли планы Путина провести телефонные переговоры с Макроном и Меркель

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина пока нет в планах телефонных разговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель по поводу возможного проведения саммита «нормандской четверки».

«Пока в планах нет», – передает РИА «Новости».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает согласования даты саммита в «нормандском формате» в ближайшее время, Франция и Германия уже подтвердили готовность.

При этом информированный источник заявил, что Москва не согласовывает этот вопрос ввиду отсутствия предпосылок для проведения встречи на высшем уровне.