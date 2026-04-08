Китайский «ракетный монстр» подорвет морское могущество США

Tекст: Александр Тимохин

То, что какой-то огромный корабль строится на верфи в китайском Даляне, было ясно давно – от спутниковой разведки не укрыться. Но долгое время все наблюдатели были уверены в том, что это – будущий китайский авианосец. И только несколько дней назад то, как китайские кораблестроители формируют палубы нового корабля, отчетливо показало – это не авианосец, это ракетный корабль с атомной главной энергетической установкой (ГЭУ). Причем корабль огромный – предположительное оценочное (по фото) водоизмещение корабля может составлять до 80 000 тонн, а длина примерно 310 метров.

На фоне этого гипотетический линкор типа «Трамп» не смотрится – он короче на 50 метров и более чем в два раза легче. Российские тяжелые атомные ракетные крейсера проекта 1144 еще меньше и без малого в три раза легче. Несостоявшийся ракетный эсминец типа «Лидер» с атомной ГЭУ тоже был бы значительно меньше. Ничего подобного никто в мире никогда не строил.

Не существует никаких открытых источников, которые позволили бы получить хоть какую-то точную информацию о проекте. По проемам в палубе иностранные специалисты сделали выводы о том, что это атомный корабль, имеющий два больших массива установок вертикального пуска для управляемых ракет разного типа. У корабля будет один «остров» в виде башенной надстройки, с большим числом радиолокационных станций различного назначения.

Дальше начинаются спекуляции. Так, западные исследователи указывают, что корабль будет вооружен электромагнитными пушками, и рисуют аж три таких установки. Китай такие пушки испытывал, и кораблю, не имеющему ограничений в электрической мощности, такие орудия действительно придадут массу боевых возможностей.

Китайские СМИ распространяют слухи о трех противоспутниковых лазерных пушках и наличии на борту развитой инфраструктуры для авиации, в первом приближении – вертолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Количество ракет всех типов, которое легко разместится на этом корабле, исследователи определяют как 200 единиц. Это пример совершенно сокрушительной мощи, и вот почему.

После Второй мировой войны самыми мощными надводными кораблями стали авианосцы. Полный вылет ударной эскадрильи F/A-18 c атомного авианосца, прикрытой четверкой постановщиков помех/носителей противорадиолокационных ракет EA-18G – это, в пределе, 48 противокорабельных и восемь противорадиолокационных ракет, пущенных по кораблю или кораблям противника с дальности, на которой они сами сбивать самолеты не могут.

Отбить такой удар одним, двумя или тремя кораблями привычного типа невозможно. Китайский гигант, видимо, будет иметь существенно более широкие возможности в отражении таких ударов.

Но дело даже не в этом. Скорее всего, такой корабль не сможет нанести поражение авианосной группе – неважно, один ли он или с эскортом. Но он потребует для своей нейтрализации одной авианосной группы – меньших сил просто не хватит. А в полноценной авианосной группе – четыре-пять ракетных эсминцев, авианосец, атомная подлодка и суда плавучего тыла.

Пять таких ракетных линкоров в составе ВМС КНР – и большая часть надводных сил ВМС США окажется скована необходимостью гоняться за ними.

Но у китайцев тоже есть авианосцы, есть и другие корабли. В этих условиях Китай сможет формировать рейдовые группы из этих атомных линкоров и с их помощью ставить американцев перед жесточайшим выбором – или гоняться за этими рейдерами, пока Китай выигрывает войну на море другими силами, или «рубиться» в войне и дать левиафанам с четырехзначным количеством ракет и пушками, стреляющими на сотни километров, спокойно делать что угодно – хоть Сан-Диего обстреливать.

Все что нужно Китаю – построить семь-восемь таких кораблей плюсом к своей текущей военно-морской программе, и у ВМС США просто пропадают разумные варианты. Вряд ли на длительный срок США смогут вывести в море больше восьми авианосцев, укомплектованных авиацией, и это будет не надолго, после чего численность боеготовых авианосцев обвалится к стандартному диапазону – от трех до пяти. У Китая с авианосцами будет так же, но вот эти ракетные монстры картину поменяют очень серьезно.

Ракетный линкор в абсолютных числах тоже будет очень дорогим, но в относительных, в сравнении с авианосцем, корабельной авиагруппой и кораблями эскорта – уже нет.

И эксплуатация такого корабля будет в абсолютных величинах дорогой, но в сравнении с авианосной группой – нет. Сейчас США заняты войной в Иране, но когда они выйдут из этой авантюры, то их военно-морских стратегов ждет «холодный душ».

У китайского военно-морского руководства получилось создать для США серьезный вызов, куда более серьезный, чем китайская авианосная программа. Просто потому, что строить авианосный флот – это очень долго и дорого, и ошибок на этом пути будет много.

Для России эта ситуация интересна тем, что мы такие корабли уже имеем. На испытаниях находится тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и по-прежнему состоит в составе ВМФ РФ корабль того же проекта «Петр Великий». Насчет последнего циркулируют слухи о его списании (которые, впрочем, опровергались). И хорошо, что опровергались – пример Китая и американские мечты про линкор говорят о том, что списание было бы значительной ошибкой.

С одной стороны, сравнивать «Нахимова» и «Петра Великого» с будущим китайским невозможно, ни по степени совершенства оружия и корабельных систем, ни по размерениям или водоизмещению. В конце концов, наши корабли разрабатывались еще в СССР. Но по своему оперативному значению они такие же – как и китайский монстр: «Нахимов» для своей нейтрализации потребует авианосной группы, а если «Петр» будет грамотно отремонтирован и модернизирован, то и он тоже.

А две оттянутые на что-то авианосные группы – это минус две авианосные группы против территории страны. Да и держать территорию США под прицелом сотни крылатых ракет, часть которых имеет ядерную боевую часть – дело очень полезное.

И все те эффекты, которые Китай еще только готовится получить, ВМФ РФ может обеспечить себе едва ли не завтра,

добившись приведения обоих кораблей в боеспособное состояние, проведя полноценные стрельбы из всех корабельных комплексов ПВО, сымитировав массированный удар по ним и, конечно, модернизировав и отремонтировав и «Петра Великого» тоже. Оба тяжелых атомных крейсера должны быть приведены в боеспособный вид – чтобы иметь боевые возможности на случай явно назревающих новых морских угроз. Китай к таким угрозам очень спешно готовится.