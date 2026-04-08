  Лента новостей
    Как новые ракеты Ирана взламывают ПВО США и Израиля
    Трамп объявил о перемирии с Ираном
    Захарова заявила о сокрушительном поражении агрессии США против Ирана
    Определены критерии оценки по поведению для школьников
    Иран согласился открыть Ормузский пролив на две недели
    Трамп пообещал Ближнему Востоку Золотой век
    Израиль поддержал решение США приостановить удары по Ирану
    Малайзия предупредила об угрозе провала переговоров США и Ирана
    Мировые цены на нефть сильно упали
    Сергей Худиев Страсти Христовы – центр мировой истории

    Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.

    Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    Сергей Миркин Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

    Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.

    8 апреля 2026, 09:30 • В мире

    Китайский «ракетный монстр» подорвет морское могущество США

    @ Costfoto/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Александр Тимохин

    Удивительные новости приходят из Китая – пока американцы только фантазируют на тему новых линкоров типа «Трамп», оказалось, что китайцы строят такой корабль в реальности. Перед нами не только новый виток гонки вооружений, но и настоящий холодный душ для американских военно-морских стратегов. Как подобные корабли способны поменять противостояние между Китаем и США?

    То, что какой-то огромный корабль строится на верфи в китайском Даляне, было ясно давно – от спутниковой разведки не укрыться. Но долгое время все наблюдатели были уверены в том, что это – будущий китайский авианосец. И только несколько дней назад то, как китайские кораблестроители формируют палубы нового корабля, отчетливо показало – это не авианосец, это ракетный корабль с атомной главной энергетической установкой (ГЭУ). Причем корабль огромный – предположительное оценочное (по фото) водоизмещение корабля может составлять до 80 000 тонн, а длина примерно 310 метров.

    На фоне этого гипотетический линкор типа «Трамп» не смотрится – он короче на 50 метров и более чем в два раза легче. Российские тяжелые атомные ракетные крейсера проекта 1144 еще меньше и без малого в три раза легче. Несостоявшийся ракетный эсминец типа «Лидер» с атомной ГЭУ тоже был бы значительно меньше. Ничего подобного никто в мире никогда не строил.

    Не существует никаких открытых источников, которые позволили бы получить хоть какую-то точную информацию о проекте. По проемам в палубе иностранные специалисты сделали выводы о том, что это атомный корабль, имеющий два больших массива установок вертикального пуска для управляемых ракет разного типа. У корабля будет один «остров» в виде башенной надстройки, с большим числом радиолокационных станций различного назначения.

    Дальше начинаются спекуляции. Так, западные исследователи указывают, что корабль будет вооружен электромагнитными пушками, и рисуют аж три таких установки. Китай такие пушки испытывал, и кораблю, не имеющему ограничений в электрической мощности, такие орудия действительно придадут массу боевых возможностей.

    Китайские СМИ распространяют слухи о трех противоспутниковых лазерных пушках и наличии на борту развитой инфраструктуры для авиации, в первом приближении – вертолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Количество ракет всех типов, которое легко разместится на этом корабле, исследователи определяют как 200 единиц. Это пример совершенно сокрушительной мощи, и вот почему.

    После Второй мировой войны самыми мощными надводными кораблями стали авианосцы. Полный вылет ударной эскадрильи F/A-18 c атомного авианосца, прикрытой четверкой постановщиков помех/носителей противорадиолокационных ракет EA-18G – это, в пределе, 48 противокорабельных и восемь противорадиолокационных ракет, пущенных по кораблю или кораблям противника с дальности, на которой они сами сбивать самолеты не могут.

    Отбить такой удар одним, двумя или тремя кораблями привычного типа невозможно. Китайский гигант, видимо, будет иметь существенно более широкие возможности в отражении таких ударов.

    Но дело даже не в этом. Скорее всего, такой корабль не сможет нанести поражение авианосной группе – неважно, один ли он или с эскортом. Но он потребует для своей нейтрализации одной авианосной группы – меньших сил просто не хватит. А в полноценной авианосной группе – четыре-пять ракетных эсминцев, авианосец, атомная подлодка и суда плавучего тыла.

    Пять таких ракетных линкоров в составе ВМС КНР – и большая часть надводных сил ВМС США окажется скована необходимостью гоняться за ними.

    Но у китайцев тоже есть авианосцы, есть и другие корабли. В этих условиях Китай сможет формировать рейдовые группы из этих атомных линкоров и с их помощью ставить американцев перед жесточайшим выбором – или гоняться за этими рейдерами, пока Китай выигрывает войну на море другими силами, или «рубиться» в войне и дать левиафанам с четырехзначным количеством ракет и пушками, стреляющими на сотни километров, спокойно делать что угодно – хоть Сан-Диего обстреливать.

    Все что нужно Китаю – построить семь-восемь таких кораблей плюсом к своей текущей военно-морской программе, и у ВМС США просто пропадают разумные варианты. Вряд ли на длительный срок США смогут вывести в море больше восьми авианосцев, укомплектованных авиацией, и это будет не надолго, после чего численность боеготовых авианосцев обвалится к стандартному диапазону – от трех до пяти. У Китая с авианосцами будет так же, но вот эти ракетные монстры картину поменяют очень серьезно.

    Ракетный линкор в абсолютных числах тоже будет очень дорогим, но в относительных, в сравнении с авианосцем, корабельной авиагруппой и кораблями эскорта – уже нет.

    И эксплуатация такого корабля будет в абсолютных величинах дорогой, но в сравнении с авианосной группой – нет. Сейчас США заняты войной в Иране, но когда они выйдут из этой авантюры, то их военно-морских стратегов ждет «холодный душ».

    У китайского военно-морского руководства получилось создать для США серьезный вызов, куда более серьезный, чем китайская авианосная программа. Просто потому, что строить авианосный флот – это очень долго и дорого, и ошибок на этом пути будет много.

    Для России эта ситуация интересна тем, что мы такие корабли уже имеем. На испытаниях находится тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и по-прежнему состоит в составе ВМФ РФ корабль того же проекта «Петр Великий». Насчет последнего циркулируют слухи о его списании (которые, впрочем, опровергались). И хорошо, что опровергались – пример Китая и американские мечты про линкор говорят о том, что списание было бы значительной ошибкой.

    С одной стороны, сравнивать «Нахимова» и «Петра Великого» с будущим китайским невозможно, ни по степени совершенства оружия и корабельных систем, ни по размерениям или водоизмещению. В конце концов, наши корабли разрабатывались еще в СССР. Но по своему оперативному значению они такие же – как и китайский монстр: «Нахимов» для своей нейтрализации потребует авианосной группы, а если «Петр» будет грамотно отремонтирован и модернизирован, то и он тоже.

    А две оттянутые на что-то авианосные группы – это минус две авианосные группы против территории страны. Да и держать территорию США под прицелом сотни крылатых ракет, часть которых имеет ядерную боевую часть – дело очень полезное.

    И все те эффекты, которые Китай еще только готовится получить, ВМФ РФ может обеспечить себе едва ли не завтра,

    добившись приведения обоих кораблей в боеспособное состояние, проведя полноценные стрельбы из всех корабельных комплексов ПВО, сымитировав массированный удар по ним и, конечно, модернизировав и отремонтировав и «Петра Великого» тоже. Оба тяжелых атомных крейсера должны быть приведены в боеспособный вид – чтобы иметь боевые возможности на случай явно назревающих новых морских угроз. Китай к таким угрозам очень спешно готовится.

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

