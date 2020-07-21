Госдума приняла закон об обязанности росгвардейцев представляться гражданам

Госдума в ходе пленарного заседания приняла закон об обязанности сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) представляться.

Соответствующий законопроект был предложен главой думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, главой комитета по информполитике Александром Хинштейном и депутатом Валерием Гартунгом, передает РИА «Новости».

Документ предлагает распространить обязанность представляться на сотрудников Росгвардии, выполняющих схожие с полицейскими функциями: патрулирование улиц, проверку документов, выезд по вызову граждан и т.д.

В таких ситуациях сотрудник должен будет назвать должность, звание, фамилию, предъявить удостоверение и сообщить причину и цель обращения, а также в случае применения ограничительных мер разъяснить причину и основания их применения.

Росгвардейцы смогут не представляться в случае угрозы собственной жизни и в случае непосредственного пресечения нарушения либо преследования нарушителей.

Вопрос о представлении сотрудников Росгвардии стал предметом обсуждения после случая с журналистом во Владимире. В 2019 году корреспондента одного из владимирских изданий остановил росгвардеец, он потребовал телефон для изучения содержимого. На просьбу представиться он заявил, что не обязан этого делать. После этого в Росгвардии заявили, что в законе не прописана обязанность сотрудников представляться при обращении к гражданам, но это следует делать во избежание конфликтов.