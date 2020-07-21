Гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала фото в обнимку с Конором Макгрегором

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала в соцсетях фото с ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором.

Совместная фотография опубликована в аккаунте Instagram девушки. Подписчики в комментариях предупредили Севастьянову, что Макгрегор женат, и отметили, что у него «прекрасная супруга».

«Кто это? Что за дед?» – пошутил walkonwater1993 под постом.

В июне Макгрегор объявил, что завершает карьеру. Он пояснил, что причиной, побудившей его завершить карьеру, стало долгое ожидание следующего поединка. При этом в прошлом году он уже заявлял об этом, однако снова вышел на ринг.