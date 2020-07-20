Минобороны объяснило необходимость внезапной проверки боеготовности войск

Внезапная проверка боеготовности войск в России не направлена против других стран, заявил замминистра обороны, генерал-полковник Александр Фомин.

«Все задачи проведения внезапной проверки выполняются согласно утвержденному плану. Итоги действий соединений и частей будут проанализированы. Еще раз подчеркну, что внезапная проверка боевой готовности войск является мероприятием учебной подготовки и не направлена против других стран. Какая-либо взаимосвязь между проводимыми в ходе проверки мероприятиями и обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе отсутствует», – передает его слова РИА «Новости».

17 июля президент Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, а также морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения и ВДВ. К проверке привлечено около 150 тыс. человек, 26 тыс. 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

Внезапная проверка закончится 21 июля.

В мероприятиях примут участие РСЗО «Торнадо-С», ЗРК С-400, С-300, ЗРПК «Панцирь-С». Опубликовано видео внезапной проверки войск.