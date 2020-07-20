Канье Уэст провел первую встречу с избирателями как кандидат в президенты США

Рэпер Канье Уэст в Южной Каролине провел первую встречу с избирателями в качестве кандидата в президенты США.

К избирателям он вышел в бронежилете с надписью «Security», на затылке у него было выбрито число 2020. Он был без маски и не соблюдал социальную дистанцию в условиях распространения коронавируса. На встрече было около 200 человек.

Уэст заявил, что поддерживал действующего президента США республиканца Дональда Трампа, так как «демократам плевать на черных», передает РИА «Новости».

«Политики, Америка, Трамп, Байден или Канье Уэст не могут освободить нас», – сказал он, добавив, что только «следование заветам, которые были даны ради Земли обетованной» может «дать свободу».

Уэст сказал, что «все равны в глазах Господа». По его словам, «нет плохих, нет хороших, нет красных или синих» (речь о цветах Республиканской и Демократической партий).

«Вот, почему мои волосы сегодня сиреневые», – заявил он, заверив, что не пытается просто оттянуть у демократов голоса афроамериканцев.

Он заявил, что не существует такого явления как нелегальная иммиграция, поскольку мигранты работают и поддерживают США. Он призвал дать им возможность быть свободными.

Он также высказался по проблеме абортов: «Мой отец хотел, чтобы был аборт. Моя мать спасла мне жизнь. Не было бы Канье Уэста, потому что мой отец был слишком занят». После этого Уэст заплакал. Он критиковал аборты, но выступил за их легализацию.

Он также попросил вывести из зала одного недовольного гостя и предложил публике оценить его выступление. После пары противоположных выкриков из зала он попрощался и скрылся за кулисами.

В ходе своего выступления Уэст шутил про коронавирус, ругался и цитировал Библию.

Напомним, 5 июля Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США. Близкие к музыканту источники утверждают, что он принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США из-за психического расстройства. Социологический опрос показал, что по уровню поддержки среди избирателей Канье Уэст сильно уступает Дональду Трампу и Джо Байдену.

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