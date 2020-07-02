Сын экс-сенатора Галлямова получил реальный срок за наезд на полицейского в Москве

Суд приговорил к двум годам колонии общего режима сына экс-сенатора Амира Галлямова Тимура, который сбил полицейского в Москве, сообщила в четверг начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

«Сегодня Никулинский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Москвы Тимура Галлямова. С учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил Галлямова к двум годам лишения свободы колонии общего режима», – передает РИА «Новости» слова Нефедовой.

Напомним, в ночь на 26 мая 2019 года в Москве остановили автомобиль Toyota, а его водителя Тимура Галлямова попросили предъявить документы. После того, как инспектором ДПС были обнаружены признаки административного нарушения, злоумышленник пытался скрыться и сбил полицейского.

Позднее Никулинский суд Москвы заключил под стражу на два месяца за наезд на полицейского.