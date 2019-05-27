Сына экс-сенатора Галлямова арестовали за наезд на полицейского

Никулинский суд Москвы заключил под стражу на два месяца за наезд на полицейского Тимура Галлямова, сына бывшего члена Совета Федерации от Амурской области Амира Галлямова.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Галлямову меры пресечения в виде содержания под стражей», – приводит ТАСС слова судьи.

Тимура Галлямова обвиняют в применении опасного для жизни насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК России). Ему грозит наказание до 10 лет тюрьмы.

По данным «Вестей Подмосковья», в ночь на 26 мая в Москве остановили автомобиль Toyota, а его 26-летнего водителя попросили предъявить документы. После того, как инспектором ДПС были обнаружены признаки административного нарушения, злоумышленник пытался скрыться и сбил полицейского.

Сотрудник ДПС был госпитализирован. По данным СМИ, за рулем в состоянии алкогольного опьянения находился младший Галлямов.