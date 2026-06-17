Путин передал наилучшие пожелания верховному правителю Малайзии

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Казани попросил передать наилучшие пожелания верховному правителю султану Ибрагиму, передает ТАСС. Российский лидер отметил активизацию политического диалога между странами.

«В мае прошлого года мы встречались с вами в ходе вашего официального визита. В августе состоялся первый в истории двусторонних отношений государственный визит в Россию верховного правителя Малайзии султана Ибрагима», – сказал Путин.

В свою очередь, премьер-министр Малайзии заверил, что передаст привет султану. Он добавил, что верховный правитель считает российского лидера своим другом и уверен в возможности развития хороших отношений с Россией и ее народом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае верховный правитель Малайзии султан Ибрагим назвал российского лидера братом.

Монарх пригласил президента России посетить страну с государственным визитом в следующем году.

Позднее глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с малайзийским коллегой Мохамадом Хасаном.