В НАО высказались о результатах голосования по Конституции

Жители Ненецкого автономного округа в своем большинстве поддерживают поправки в Конституцию, заявил глава Заполярного района Виктор Ильин.

«Я благодарен всем жителям Заполярного района, которые поддержали поправки. Трудно быть против поправок, направленных на улучшение здравоохранения, заботу о детях, о пенсионерах, о трудящихся, на защиту экологии. Мы, конечно, за сохранение исторической памяти и укрепление суверенитета, за целостность границ», – приводит слова Ильина nao24.ru.

Он напомнил, что в 2018 году почти 70% всего Ненецкого автономного округа на выборах президента России поддержали кандидатуру Владимира Путина, а это значит, что регион поддерживает в целом федеральный центр.

По его словам, результаты голосования по поправкам в НАО показывают, скорее, отношение жителей региона к объединению.

«Это голосование было скорее против объединения, не против поправок. Нас в округе всего чуть больше 37 тыс. избирателей, и только около 22 тыс. из них пришли на участки или проголосовали дома. Пришли, чтобы в том числе выразить свое отношение к возможному объединению с Архангельской область», – отметил он.

Ильин добавил, что жители региона просто хотели, чтобы федеральные власти услышали их мнение против объединения.

«Таких людей оказалось пусть всего на 2,5 тыс., но больше тех, кто голосовал именно за Конституцию и поправки. То есть 9,5 тыс. проголосовали за поправки, 12 тыс. – против объединения», – сказал глава Заполярного района.

В свою очередь председатель региональной общественной организации «Ассоциация Родителей Ненецкого автономного округа» Елена Абеленцева заявила, что на результате голосования значительно отразилась предложенная инициатива о создании нового субъекта.

«Подписание меморандума об объединении субъектов взбудоражило нас. Таким образом мои земляки постарались привлечь внимание властей к сложившейся ситуации, отстоять свою автономию и право Ненецкого округа быть самостоятельным субъектом России. Уверена, что почти все из 12 с лишним тысяч жителей, проголосовавших против, голосовали не против Конституции, а против объединения», - резюмировала Абеленцева.

«Я с самого начала принимала участие в обсуждении поправок к Конституции. Присутствовала на первой встрече общественности Нарьян-Мара с Ярославом Ниловым, представителем федеральной рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию еще в январе этого года. После этого общалась с коллегами, знакомыми по теме поправок. И все их поддерживали», - отметила общественница.

В четверг ЦИК России обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. В Ненецком автономном округе 54,57% избирателей не поддержали поправки в Конституцию, а 44,42% проголосовали за.

Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.

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