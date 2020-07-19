Охлобыстин извинился перед Наргиз

Актер Иван Охлобыстин извинился перед певицей Наргиз за то, что обвинил ее в «пагубном пристрастии к алкоголю».

Охлобыстин заявил это в одном из интервью. Наргиз в ответ поинтересовалась, «какое отношение» к ней имеет Охлобыстин, чтобы говорить о ее «пороках», если лично они даже не знакомы, передает РИА «Новости».

«На меня обиделась Наргиз. Где-то я что-то походу с дуру ляпнул», – заявил Охлобыстин в соцсети «ВКонтакте».

Он написал, что «приносит ей свои извинения».

«Прости меня, Наргиз», – заявил актер, добавив, что «наверняка не прав и точно не имеет права осуждать человека, который не знаком» ему.

«Благослови тебя Господь!» – добавил он.

Напомним, Охлобыстин, говоря об автокатастрофе с участием Михаила Ефремова, заявлял, что не собирается его оправдывать, и отмечал, что нельзя садиться пьяным за руль, но позднее сказал, что «даже если бы он (Ефремов) был людоед, все равно остался бы кумом и другом». Ефремов – крестный отец старшей дочери Охлобыстина.