Охлобыстин: Ефремов остался бы моим другом, даже если бы был людоедом

Взгляд
15 июля, среда  |  Последнее обновление — 18:30  |  vz.ru
Разделы

Крым проходит испытание ажиотажным турпотоком

Крым утопает в туристахФото: Сергей Мальгавко/РИА «Новости»
Прошло всего две недели, как Крым начал принимать туристов из других регионов России, а мест уже практически нет, рапортуют местные чиновники. Неужели россияне скупили почти все отели, и им придется провести это лето на черноморских пляжах в тесноте и скученности? Однако ситуация выглядит не так однозначно, говорят представители туристического сектора и сами отдыхающие.  Подробности...
Перейти а раздел…

Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
Перейти а раздел…

России срочно нужен новый закон для защиты детей

Всего в мире живут от 130 до 200 миллионов женщин, подвергнутых клиторидэктомииФото: Florian Gaertner/Photothek/Global Look Press
На российских детях продолжают проводить изуверские операции, взятые из культовой практики наиболее нищих народов Африки. Иногда правоохранительные органы не замечают этой проблемы или заводят дела по «легким» статьям, в результате чего «врачи-вредители» могут отделаться легким испугом. Очевидно, что стране необходим специальный закон на этот счет. Но почему он до сих пор не принят? Подробности...
Перейти а раздел…

Амбиции США могут утонуть в Южно-Китайском море

США переходят от политического сдерживания Китая к военномуФото: navy.mil
Дональд Трамп объявил о наказании для китайцев, «уничтожающих свободу Гонконга». В ответ Пекин анонсировал введение санкций против США. На фоне стремительно нарастающей риторики угроз речь уже зашла о военном противостоянии двух держав – Госдеп запретил Китаю «распоряжаться Южно-Китайским морем как своей морской империей». Хватит ли у Америки сил выполнить свои угрозы? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Интересы России и Чехии прямо пересекаются в военной области

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Дело Ивана Сафронова высветило, что у Чехии, помимо работы в рамках ЕС и НАТО, вполне могли быть собственные основания исследовать российские военные поставки в Африку и на Ближний Восток. Подробности...

Выйдет ли Украина из Минских соглашений

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Довольно давно сложилась парадоксальная ситуация: Минские соглашения не работают, потому что Украина их не выполняет. Но с другой стороны, если они перестанут существовать даже как юридическая химера, то последствия могут быть еще хуже. Подробности...

Новая этика – технология тотальной невротизации людей

Игорь Караулов, поэт, публицист
Нынешняя «новая этика» не предлагает нам плана построения будущего общества на новых принципах. Она в первую очередь обращена в прошлое, стремится заставить каждого человека устыдиться своего прошлого и покаяться в нём. И ни один поступок человека не может быть полностью очищен от подозрений. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Главным врагом Лукашенко стал он сам

    Поляки выбрали русофобию

    Кого и почему осудили за госизмену

      Перейти а раздел…

      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
      Подробности...

      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
      Подробности...

      Зоопарки мира открываются после снятия карантина

      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Кого Россия должна поддержать в конфликте между Азербайджаном и Арменией?
          • Азербайджан

          • Армению

          • Ни одну из сторон

          Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?
          • Да (указать в комментариях)

          • Нет

          Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
              НОВОСТЬ ЧАСА:Норвегия забеспокоилась из-за «имитации атак» со стороны российской боевой авиации
              Турция заявила о возобновлении авиасообщения с РоссиейУ Лукашенко не оказалось в собственности автомобилей и недвижимостиБаку и Ереван начали кибервойнуМультипликатор: Миллиард Сбербанка потратят на перезапуск Винни-Пуха
              Названы отличия современных подростков от советскихГолунов подал иск к пятерым задержавшим его полицейскимВ Бундестаге ответили на обвинения Германии в предательстве ЕСОхлобыстин: Ефремов остался бы моим другом, даже если бы был людоедом
              Норвегия помогла России ликвидировать разлив топлива в НорильскеАдвокат Ефремова похвастался успехами в деле актераРоссийские соотечественники не исключили истребление русских топонимов на АляскеИсторик Соколов сказал, кто «довел» его до убийства аспирантки

              Главная тема


              Амбиции США могут утонуть в Южно-Китайском море

              американские санкции


              США потребовали от участников «Северного потока – 2» «убираться немедленно»

              антиукраинский протест


              Украинское посольство в Ереване облили борщом

              «Новая этика»


              Кононенко: Наезд на Лобкова – уже какая-то клиника

              Видео

              южный кавказ


              Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

              «врачи-вредители»


              России срочно нужен новый закон для защиты детей

              Минские соглашения


              Украина подталкивает Донбасс к радикальным решениям

              собственное расследование


              Россия прикрыла массовую раздачу оружия для VIP-персон

              Поп-идолы


              Святослав Шевченко: Медиастарцы как продукт времени и пиара

              Стихи об органах


              Алексей Алешковский: Место человека с ружьем заняла пенис-вумен

              Недальний Восток


              Ирина Алкснис: Хабаровское дело – привет из 90-х

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Кого Россия должна поддержать в конфликте между Азербайджаном и Арменией?

              Охлобыстин: Ефремов остался бы моим другом, даже если бы был людоедом

                 15 июля 2020, 18:18
              Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
              Текст: Алексей Дегтярев

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Российский актер Иван Охлобыстин объяснил, по какой причине он заступился за своего коллегу Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в Москве.

              «Я русский человек, я все равно своей мерой сужу. Даже если бы он был людоед, все равно остался бы моим кумом и другом (Ефремов – крестный отец старшей дочери Охлобыстина, – прим. ВЗГЛЯД). Это часть нашего естественного восприятия. Как я могу встать, как европеец, и сказать: «Ах ты, <...> какой негражданский негражданин! По Уголовному кодексу тебя в тюрьму посадят, а я тебя не люблю». Ну чушь же», – заявил Охлобыстин в интервью YouTube-каналу Metametrica, передает РИА «Новости».

              Охлобыстин полагает, что Ефремова необходимо приговорить к условному сроку, а доходы делить между семьей артиста и родственниками погибшего Сергея Захарова.

              Ранее Охлобыстин, говоря об автокатастрофе с участием Ефремова, заявлял, что не собирается его оправдывать, и отмечал, что нельзя садиться пьяным за руль.

              Он говорил также, что ДТП с участием Ефремова стало результатом духовной неустроенности общества. По словам Охлобыстина, в день аварии погибли два человека – «невинная жертва и конченный человек».

              Напомним, 8 июня пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого в результате ДТП погиб.

              Артиста поместили под домашний арест. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.

              Актеру предъявили обвинение в окончательной редакции.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............