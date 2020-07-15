Охлобыстин: Ефремов остался бы моим другом, даже если бы был людоедом

Российский актер Иван Охлобыстин объяснил, по какой причине он заступился за своего коллегу Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в Москве.

«Я русский человек, я все равно своей мерой сужу. Даже если бы он был людоед, все равно остался бы моим кумом и другом (Ефремов – крестный отец старшей дочери Охлобыстина, – прим. ВЗГЛЯД). Это часть нашего естественного восприятия. Как я могу встать, как европеец, и сказать: «Ах ты, <...> какой негражданский негражданин! По Уголовному кодексу тебя в тюрьму посадят, а я тебя не люблю». Ну чушь же», – заявил Охлобыстин в интервью YouTube-каналу Metametrica, передает РИА «Новости».

Охлобыстин полагает, что Ефремова необходимо приговорить к условному сроку, а доходы делить между семьей артиста и родственниками погибшего Сергея Захарова.

Ранее Охлобыстин, говоря об автокатастрофе с участием Ефремова, заявлял, что не собирается его оправдывать, и отмечал, что нельзя садиться пьяным за руль.

Он говорил также, что ДТП с участием Ефремова стало результатом духовной неустроенности общества. По словам Охлобыстина, в день аварии погибли два человека – «невинная жертва и конченный человек».

Напомним, 8 июня пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого в результате ДТП погиб.

Артиста поместили под домашний арест. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.

Актеру предъявили обвинение в окончательной редакции.

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