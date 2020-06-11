Охлобыстин: Мы сами приговорили Ефремова

ДТП с участием актера Михаила Ефремова, стало результатом духовной неустроенности общества, заявил его коллега Иван Охлобыстин. По словам Охлобыстина, в день аварии погибли два человека – «невинная жертва и конченный человек».

«Миша не благочестивый разбойник и тем паче не Христос. Миша – заблудшая овца, точнее – пьяный баран, несущийся напролом. Парадокс заключается в том, что именно таким его и любили в последнее время, именно таким восхищались. Какой гусар! И пьющий, как мы с тобой Коля! Ну, мужик! Ничего не боится! Миллионы просмотров», – написал актер на своей странице «Вконтакте».

«Каждый лайк под этими просмотрами был подтверждением того – каким мы любим Ефремова. Те, кто подливал – уже исполнители. Мы сами приговорили Ефремова. Мы пожинаем плоды нашей духовной неустроенности», – уверен он.

Охлобыстин указал на «оголтелую пошлятину», которыми полны телеканалы и социальные сети, и обратил внимание, что они «по-прежнему имеют высокие рейтинги».

«Кто смотрит всю эту грязь? Мы и смотрим! Нас приучают радоваться чужой беде, наслаждаться неудачами других. Нас воспитали на этом полупорнографическом шапито, где одну из ведущих ролей, по нашему же выбору, играл Ефремов. Играл так талантливо и самозабвенно, что утратил здравый смысл, здоровье, свободу и шагнул одной ногой в ад», – добавил аткер.

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



«Что по факту: погиб человек, нет погибло два человека – Сергей [Захаров, погибший в ДТП] и Михаил. Невинная жертва и конченный человек. И у того, и у другого есть семьи. Они не должны пострадать от ненависти разжигаемой нечистоплотными средствами массовой информации. Они жертвы. И те, и другие. Им нужен мир и любовь, а не хайп на крови», – подчеркнул Охлобыстин.

Он призвал всех пересмотреть свое отношение к нормам общественной морали, так как она заключается не только в том, чтобы «за собой, после шашлыков, в лесу убирать».

«Она еще в сострадании к любой человеческой жизни, даже такой, как Михаил Ефремов. Пусть его осудит суд, мы уже на этом этапе не нужны. Это такой злой урок всем, кто «ходит по краю», – подытожил Охлобыстин.

Ранее Охлобыстин назвал устроившего ДТП артиста «негодяем, но гением».

Напомним, в понедельник вечером в Москве Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada. Актер был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело.Водитель Lada был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице.После смерти пострадавшего водителя дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.

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