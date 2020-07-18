Мошенники из «Матросской тишины» похищали миллионы с банковских карт

В следственном изоляторе «Матросская тишина» в Москве выявлен подпольный колл-центр, откуда мошенники звонили клиентам российских банков и обманом получали доступ к их деньгам. Установлено, что запрещенные в СИЗО мобильные телефоны попадали туда через сотрудников изолятора.

На территории СИЗО «Матросская тишина» был организован колл-центр, окуда мошенники звонили клиентам российских банков, сообщил в пятницу РЕН-ТВ. В четверг Пресненский райсуд Москвы по ходатайству главного следственного управления СКР арестовал двух сотрудников этого изолятора по делу о незаконной передаче арестантам запрещенных в тюрьме предметов, а именно - мобильных телефонов.

Как рассказал секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников, задержаны сотрудник оперативного отдела Владислав Остапенко и инспектор режима отдела и надзора Сергей Войтко, который пронес на территорию СИЗО сто смартфонов, после чего передал их коллеге Остапенко. Тот раздал их содержащимся под стражей. Кроме того, по словам секретаря ОНК, Войтко и Остапенко организовали на территории следственного изолятора подпольный бизнес по торговле сигаретами, алкоголем, наркотиками, и – что важно, сим-картами.

«Сотовая связь активно используется для организации различных преступлений, в том числе телефонных мошенничеств. Это очень распространенная практика, она носит массовый характер в местах лишения свободы, в первую очередь, в колониях. В изоляторах – в меньшей степени», – пояснил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн. Зачастую идут звонки от имени сотрудников правоохранительных органов, которые вымогают деньги за помощь в «ситуации» с кем-то из родственников, отметил собеседник.

Также существует мнение, что действующие в колониях «колл-центры» ответственны за значительную часть телефонных мошенничеств с кредитными картами. Злоумышленники, как правило представляются сотрудниками служб безопасности или кредитных отделов банков, и пытаются узнать у жертвы номер карты, срок действия и CVV-код.

Отметим, что на этой неделе пользователи соцсетей пожаловались на новые трюки мошенников, которые научились использовать сервисы Сбербанка по открытию счетов. Обман происходит при отправке потенциальным жертвам в нужный момент СМС-сообщения с официального номера банка «900» для подтверждения подлинности звонка. Пресс-служба Сбербанка уточнила в комментарии ТАСС – обман происходит при помощи сервиса по дистанционному резервированию расчетного счета для индивидуальных предпринимателей.

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Секретарь ОНК Алексей Мельников в разговоре с газетой ВЗГЛЯД не исключил, что о подобной проблеме правоохранителям мог сообщить сам Сбербанк через свою службу безопасности. Впрочем, по официальным данным, Следственному комитету удалось задержать и изобличить Войтко и Остапенко благодаря сотрудничеству с прокуратурой и УВД Восточного округа Москвы.

По данным следствия, преступления совершались с января по июнь прошлого года. За это время двое фигурантов «заработали» не менее 5 млн рублей. По данным Алексея Мельникова, речь идет о большей сумме – о 7 млн рублях. Фигурантам дела предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере. Расследование идет под контролем прокуратуры Москвы.

Но, как отмечают эксперты, «колл-центр», который выявили в «Матросской тишине» – это капля в море. «Ежегодно изымается около 40 тысяч единиц мобильных телефонов, – указал депутат Хинштейн. – Эта цифра несколько снижается с годами – пять лет назад было около 60 тысяч. Но в любом случае, количество не опускается ниже 42-43 тысяч. При этом понятно, что речь идет об очень незначительном проценте от безумного оборота мобильных телефонов».

«Мобильные телефоны в местах лишения свободы появляются не только для мошенничества, – отметил Хинштейн. – Они используются и для оказания давления на свидетелей, участников следственных и судебных действий». Есть примеры, когда в местах лишения свободы организовывались и координировались новые преступления, вплоть до организации заказного убийства, отметил собеседник.

Средства мобильной связи попадают в места лишения свободы от коррумпированных сотрудников исправительной системы, считает депутат. «Используются технологии доставки вплоть до использования беспилотников-дронов», – отметил собеседник. Депутат напомнил – для того чтобы у ФСИН была возможность принудительно сажать такие дроны или даже сбивать их, в 2019 году Госдума приняла пакет поправок, который наделил ФСИН среди прочих, и такими полномочиями.

Хинштейн также упомянул внесенный в январе законопроект, соавтором которого он является – документ обязывает операторов сотовой связи выключать телефоны по представлению ФСИН.

«Нами также разработана поправка в Уголовный кодекс, которая пока находится в стадии дискуссии. (правительство не поддерживает их в полной мере), – добавил депутат. – Мы предлагаем установить уголовную ответственность за повторный пронос телефонов и доставку средств сотовой связи в места лишения свободы. Сегодня за это деяние предусмотрено только административная ответственность и наказание в виде штрафа до 5 тысяч рублей. Когда одних и тех же людей ловят по второму разу, 5 тысяч рублей – это максимум, что можно сделать. По нашему замыслу, если таких людей ловили бы повторно, они бы несли уголовную ответственность в зависимости от содеянного».

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