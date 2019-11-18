Как устроены самые популярные схемы воровства денег у России

Миллиардные хищения при строительстве космодрома Восточный, о которых на днях с негодованием напомнил Владимир Путин, могут служить материалом для всеобъемлющего исследования схем распила государственных денег. Эти же схемы активно использовались и на других «стройках века» последних лет. Каковы самые популярные способы воровства государственных денег в подобных случаях?

Процветавшие еще в недавнем прошлом возможности для распила сейчас существенно сузились, а выявлять коррупционные механизмы при реализации госконтрактов стали существенно эффективнее. Однако некоторые вечные приемы актуальны и по сей день – и тому масса примеров и в следственной, и в судебной практике. Перечислим их.

Завышение стоимости работ

Это классический механизм распила, для реализации которого чиновнику-коррупционеру нужно иметь либо «карманные» компании, либо связи с предпринимателями, готовыми выставить за свои работы или услуги нужную сумму с уже заложенным в нее откатом. Однако это лишь самая общая схема, имеющая на практике множество нюансов и лазеек.

Например, в случае с космодромом Восточный завышение стоимости работ производилось путем разработки индивидуальных индексов пересчета сметной стоимости строительства. Еще в 2015 году Счетная палата установила, что эти действия могли быть направлены на завышение расходов бюджета и получение необоснованной прибыли, при этом индивидуальные индексы для Восточного не были определены нормативными правовыми актами и не соответствовали поручению руководства страны. В результате применения индивидуальных индексов стоимость строительства объектов космодрома увеличилась почти на 13,2 млрд рублей, в чем Счетная палата усмотрела коррупционную составляющую.

Множество нарушений, связанных с завышением стоимости работ по государственным и муниципальным контрактам, за последние годы выявлено в Крыму, где после присоединения к России развернулась ударная стройка инфраструктуры. Первые уголовные дела стали возбуждать уже в 2015 году. Как сообщала в конце прошлого года представительница прокуратуры Крыма Динара Каюмова, в основном коррупционные преступления совершаются в строительной сфере при подготовке проектно-сметной документации: чиновники наживаются на завышении стоимости стройматериалов и объемов предстоящих работ, зачастую – в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Крыма. Председатель комитета по противодействию коррупции Республики Крым Александр Акшатин тогда же отметил, что за два года за коррупционные действия были уволены 40 должностных лиц.

Самым высокопоставленным фигурантом уголовных дел, связанных с завышением стоимости работ по госконтрактам, стал бывший руководитель ФСИН Александр Реймер. Его вместе с несколькими подчиненными обвинили в хищении 2,7 млрд рублей путем завышения закупочных цен при приобретении электронных браслетов для контроля над гражданами, содержащимися под стражей. В июне 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Реймера к восьми годам лишения свободы.

Закупка некондиционных товаров и услуг

Эта схема активно используется при реализации госконтрактов по строительству. Поскольку стройка предполагает поставку множества материалов и комплектующих, всегда существует возможность сэкономить на качестве, а разницу прикарманить.

Один из наиболее запоминающихся эпизодов с использованием этой схемы – строительство стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года в Калининграде и Ростове-на-Дону. В частности, в Калининграде, как выяснили правоохранительные органы, в рамках контракта между региональным управлением заказчика капитального строительства Калининградской области и ОАО «Глобалэлектросервис» для укрепления грунта под будущим стадионом закупался и использовался дешевый песок, не отвечающий требованиям проекта. Закупка некондиционного песка позволила участникам махинации похитить более 750 млн рублей.

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Аналогичная схема использовалась и при строительстве стадиона «Ростов-арена» на левом берегу Дона. Вскоре после завершения футбольного праздника фигурантами уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») стали учредитель и гендиректор АО «Донтрансгидромеханизация» – компании, которая выполняла работы по инженерной подготовке и благоустройству подходов к стадиону. По версии следствия, в этом процессе вместо оговоренного госконтрактом крупнозернистого песка использовался мелкий природный песок, что позволило сэкономить 223 млн рублей, хотя по контракту была выплачена полная сумма – 473,9 млн рублей. Чиновники, принимавшие работы по поставке и укладке песка – экс-министр строительства Ростовской области Николай Безуглов и директор учреждения «Ростовоблстройзаказчик» Сергей Мищенко – также стали фигурантами уголовных дел.

Разумеется, подобные махинации использовались и при строительстве Восточного. Следствие подозревало бывшего руководителя ФГУП «Дальспецстрой» Юрия Хризмана в закупке цемента, труб и шин по существенно завышенным расценкам через фирмы его сына и друга – масштаб хищений составил порядка 1,8 млрд рублей. В феврале прошлого года Хризман был признан виновным в растрате в общей сложности около 5,3 млрд рублей и приговорен к 12 годам колонии.

Нецелевое расходование средств

Эта многогранная схема распила казенных денег присутствовала во многих громких антикоррупционных делах последних лет. Например, в рамках «дела ГЛОНАСС», связанного с хищением денег на разработку российской геонавигационной системы, были выявлены многочисленные факты их нецелевого расходования – средства перечислялись фиктивным субподрядчикам и исчезали. В октябре суд вынес приговоры организаторам строительства Центра контроля системы ГЛОНАСС, которые смогли похитить 251 млн рублей. Как установило следствие, сметы работ искусственно завышались, а в цепочки подрядчиков вводились посредники, через которых деньги и выводились – в результате объект так и не был достроен.

Еще одно нашумевшее антикоррупционное дело, связанное с нецелевым расходованием средств, было возбуждено в 2013 году по фактам соответствующих нарушений в госкомпании «Курорты Северного Кавказа» на общую сумму более 275 млн рублей. Лично в отношении гендиректора компании Ахмеда Билалова дело было заведено по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в связи с незаконной оплатой заграничных командировок на сумму более 3 млн рублей. Этот же бизнесмен и его брат Магомед Билалов «отличились» при строительстве курорта «Горная карусель» в рамках подготовки к Сочинской Олимпиаде 2014 года. Контролируемая братьями компания «Красная Поляна», заключив соглашение с госкорпорацией «Олимпстрой», получила более 1 млрд рублей от Сбербанка, после чего эти деньги были размещены в банке Билаловых, который затем кредитовал стройку под коммерческий процент.

Хитроумная схема нецелевого расходования средств использовалась и при строительстве космодрома Восточный. Еще в 2016 году Роскосмос подал иск в отношении генподрядчика строительства – ФГУП «Дальспецстрой», который весьма творчески распорядился перечисленным ему авансом в объеме 39,5 млрд рублей. Из этой суммы, как установил Роскосмос, по назначению было использовано только 6,1 млрд рублей, а остальные деньги были размещены на депозите в Газпромбанке. В дальнейшем же оказалось, что подрядчику в связи с нехваткой оборотных средств пришлось привлекать в этом же банке кредиты и гасить их из денег, полученных в качестве аванса.

Вывод денег через фирмы-однодневки

Одна из самых популярных схем распила бюджетных средств, не требующая особого мастерства, существует в разных вариациях.

Исследователь этой темы Дмитрий Гук из Института государства и права РАН в одной из своих статей приводил как минимум три из них. В первом случае не осуществляющая реальной коммерческой деятельности организация используется в качестве мнимого участника конкурса на реализацию государственного или муниципального контракта в качестве фирмы-двойника аффилированной с чиновниками компании, которая в итоге получает контракт. Второй вариант – конкурс выигрывает непосредственно однодневка, после чего поступившие на ее счет бюджетные деньги обналичиваются и исчезают в неизвестном направлении.

В качестве примера Дмитрий Гук приводит такую историю: в 2003-2005 годах руководители одного из НИИ Минобороны похитили более 13 млн рублей, оформляя фиктивные договоры на выполнение научно-исследовательских работ с подставными коммерческими фирмами, а фактически эти исследования выполняли в служебное время научные сотрудники института. Еще один вариант использования однодневок – выплата с их счетов откатов коррумпированным чиновникам. В данном случае это один из элементов в рамках другой схемы распила – завышения стоимости проведенных работ или оказанных услуг. Необоснованная разница перечисляется компанией, выигравшей конкурс, на счет однодневки и далее передается заинтересованному чиновнику наличкой.

В скандалах вокруг космодрома Восточный фирмы-однодневки, или, как их еще называют налоговики, «мотыльки», конечно же, присутствовали.

Еще в 2015 году правоохранительные органы установили, что сумма ущерба от обналичивания через фирмы-однодневки средств по госконтрактам на строительство Восточного оценивается не менее чем в 400 млн рублей.

В последние несколько лет усилия руководства Банка России по ликвидации банков, выступавших в роли обнальных площадок, привели к тому, что возможности использования фирм-однодневок для хищения бюджетных средств стали существенно меньше. Если еще в 2009 году чуть ли не две трети зарегистрированных российских компаний не вели реальной деятельности, то по состоянию на прошлый год доля подставных фирм, по данным ФНС, снизилась до 7% от общего числа всех компаний. Объем нелегального вывода средств клиентами банков, по информации ЦБ, в 2013-2018 годах сократился в 20 раз, а комиссия за обнал подскочила с прежних 1-2% до 11-12%.

Нетипичный «схематоз»

Перечисленные выше механизмы хищений бюджетных средств являются, так сказать, рутинными – в общих чертах они повторяются в сотнях антикоррупционных дел. Но есть и нестандартные схемы, свидетельствующие о том, что изобретательность чиновников-мздоимцев не знает границ. Один из таких примеров – многоходовое мошенничество, организованное группой под руководством бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.

Как установило следствие, с 2005 по 2008 год Кузнецов и его сообщники выкупали у подмосковных предприятий ЖКХ права требования задолженностей с муниципальных образований Московской области, затем эти права были проданы банку, который обратился за выплатами к муниципалитетам. В результате из бюджета было похищено порядка 11 млрд рублей, которые переводились на зарубежные счета. Кроме того, Кузнецову предъявили растрату на 2 млрд рублей. С обвинениями экс-чиновник согласился и теперь ждет приговора суда.

Весьма запутанную схему личного обогащения за счет бюджета придумал также бывший глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов. Основанием для уголовного дела в его отношении, открытого через несколько дней после его отставки в апреле 2017 года, стало получение взятки в 235 млн рублей. А поводом для взятки стало лоббирование Маркеловым интересов крупной региональной птицефабрики, которой были предоставлены бюджетные субсидии в размере 5 млрд рублей на погашение процентной ставки по инвестиционным кредитам. Помимо этой хитроумной аферы, Маркелов был уличен и в такой популярной схеме хищения бюджетных денег, как трудоустройство на госслужбу фиктивных сотрудников – его личные охранники получали зарплату из бюджета Марий Эл в качестве специалистов секретариата главы региона.

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