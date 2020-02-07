Миллиардные хищения привели к генерал-полковнику

Задержание военачальника столь высокого ранга, как замначальника Генштаба, и проводилось на соответствующем уровне. Халила Арсланова «брали» сотрудники военной контрразведки ФСБ. Генералу инкриминируется мошенничество на сумму в 6,7 миллиарда рублей. Один ли он был в этой криминальной схеме? Или это лишь верхушка «военной мафии», которая так же непобедима, как и вся российская армия?

Невиданное в последние годы событие произошло в Вооруженных силах - арестован целый генерал-полковник.

Казалась бы, какая может быть связь между умершим уже генералом армии Константином Кобецом и нынешним фигурантом уголовного дела генерал-полковником Халилом Арслановым? Оба – из связи. И если для первого должность начальника Войск связи Минобороны СССР – заместителя начальника Генштаба ВС, тогда в звании генерал-полковника, стала промежуточной (Кобец в итоге дослужился до должности статс-секретаря, замминистра обороны), то для Арсланова аналогичная должность и звание (в составе МО РФ) стала последней в военной карьере. Связь еще в общности предъявленных генералам-связистам обвинений – коррупция и получение взяток в особо крупном размере.

Кобец до нынешнего задержания Арсланова был самым высокопоставленным арестантом Минобороны. Его упекли на нары несмотря на близость к президенту Борису Ельцину, звание генерала армии и должность замминистра. Логично, что за банальное мошенничество и украденные пару миллионов за решетку у нас не отправляют – бьют по рукам, ставят на вид, ну, в почетную отставку отправляют.

В России в особую немилость «высокопоставленные» могут попасть в двух случаях – либо человек претендует на власть, либо не делится. Константина Кобеца на момент ареста в мае 1997 года называли наиболее вероятным кандидатом на пост министра обороны. Главой военного ведомства тогда стал маршал Игорь Сергеев. Там, на военном Олимпе – свои интриги.

Арсланов Халил Абдухалимович на более высокие посты в Минобороны, а уж тем более в коммерческих структурах, не претендовал. Арсланову вполне хватало и последней должности, которая, как считает следствие, была не просто престижной, но еще и очень «хлебной». И предъявленная ему по статье мошенничество сумма в 6,7 миллиардов рублей может быть не единственной в череде хищений главного военного связиста - если докажет суд, разумеется. Ну, не один же он тырил в таких объемах средства оборонного бюджета? Были, можно предположить и пособники, и исполнители, были и те, кто получал от этих «сделок» приличные откаты. Неужели и вправду в какой-то момент перестал делиться?

Напомним, что уголовное дело по хищению средств во время исполнения госконтракта по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники было возбуждено еще в 2013 году. То есть прозвучал «звоночек» – своеобразное предупреждение. Однако Арсланова тогда это не коснулось – в декабре 2013-го его даже повысили в должности, из замначальника Главного штаба Сухопутных войск по связи перевели в начальники Главного управления связи Вооруженных сил РФ.

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Могло показаться, что тот эпизод забылся и тучи над Халилом Абдухалимовичем развеялись. Ан нет! Спустя шесть лет, в октябре 2019 года Арсланову было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве и возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ. Последовал еще месячный перерыв, прежде чем суд наложил арест на его имущество. Обвинение последовало еще через месяц.

Финальная же точка с задержанием сотрудниками военной контрразведки ФСБ произошла 7 февраля. Это уже «точка невозврата» для Арсланова, откуда путь обратно в командное кресло закрыт уже напрочь. Как говорил товарищ Саахов из «Кавказской пленницы»: «Мне теперь из этого дома есть только два пути: или я веду ее в ЗАГС, или она ведет меня к прокурору».

Другими обвиняемыми в рамках уголовного дела стали бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а также начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС России Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС России Александр Оглоблин. Все они ранее признали вину в махинациях, в том числе при закупке средств связи на сумму более 6,5 млрд рублей, дав показания на замначальника Генштаба. Сам Арсланов заявляет, что уголовное дело против него является попыткой дискредитации всего руководства Вооруженных сил.

«Мафия в Минобороны никуда не делась, она там существует с давних времен. У следствия есть основания полагать, что Арсланов является «крестным отцом» одного из ее направлений, в данном случае весьма прибыльных по части коррупции войск связи, – рассказал газете ВЗГЛЯД один из отставных офицеров центрального аппарата МО. – Обычно хищения, даже в случае их выявления, стараются замять и замолчать. Вот что сейчас, например, слышно о громких разоблачениях по вещевой и продовольственной службе Тыла Вооруженных сил? Эти уголовные дела так и висят на Минобороны, но о них ничего не слышно».

Что произошло с начальником продовольственного управления полковником Алексеем Бережным, который в 2017 году был заключен под стражу, после того как был уличен в получении взятки в 368 миллионов рублей? Или его подельника из этого же управления полковника Александра Вакулина, который попался на «мелочевке» в 20 миллионов рублей при исполнении контракта на поставку спецтехники в столовые воинских частей? О конкретных сроках так ничего и не было слышно.

Со средствами связи тоже было чем поживиться, и это отнюдь не торговля телефонными аппаратами ТА-43, тут надо брать шире. И компания «Воентелеком», через которую использовались для различных схем по завышению стоимости продукции и получении двойной платы за оказание услуг при заключении контрактов с Минобороны, в эпизодах уголовного дела фигурируют совсем не случайно».

Новый этап в развитии новых систем связи в армии, в том числе систем ТОС и АСУ (Технического обеспечения связи и Автоматизированных систем управления) должен был начаться после 2008 года. Проблемы тогда, во время так называемой Пятидневной войны, операции по принуждению Грузии к миру, выявились со всей своей катастрофичностью. Связи не было.

Что говорить, если тогда командующий 58-й армией генерал-лейтенант Хрулев связывался со своим штабом во Владикавказе при помощи спутникового телефона, который просил у журналистов.

По итогам той войны тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков распорядился оснастить армию всеми современными средствами связи. На связь были выделены огромные средства. И что?

Да ничего! Еще 20 октября 2019 года, в преддверии 100-летнего юбилея войск связи замначальника Главного управления связи ВС РФ генерал-майор Александр Рубис констатировал в интервью ведомственной газете «Красная звезда», что со связью в армии не все ладно. «Целями реформы в части, касающейся системы ТОС и АСУ, ставились оптимизация состава войсковых ремонтных органов и повышение эффективности их работы с привлечением предприятий промышленности. Однако в результате реформирования данную цель достигнуть не удалось, так как оно носило несистемный характер. Плановое развитие системы ТОС и АСУ и восстановление сокращенных ремонтных органов войск связи начало осуществляться только после 2013 года».

Чувствуете мысль? Генерал признается, что до прихода на должность министра обороны Сергея Шойгу огромные средства на связь в армии уходили непонятно куда. В карман каких-нибудь генералов? Не исключено.

Теперь, конечно, всё изменилось, ну, при Шойгу-то! Но если посмотреть в войсках, то средства связи там остаются «слабым звеном» военного обеспечения. Разве что за исключением российского контингента в Сирии и еще ряда подразделений Вооруженных сил, большей частью специального назначения. Какую роль сыграл в этом генерал-полковник Арсланов, предстоит выяснить следствию и суду.