Миллиардные хищения привели к генерал-полковнику

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7 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 21:05  |  vz.ru
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Русофобия доводит Латвию до массовых увольнений

Латвийские порты страдают от недальновидности руководства страныФото: Александр Рюмин/ТАСС
Руководство Латвии бьет тревогу – местные порты стремительно теряют российские грузы, а это резко бьет и по железной дороге, и по экономике страны в целом. По большому счету винить в этом латвийские власти могут только себя – своими недружественными высказываниями в адрес России они сделали все, чтобы российские компании покидали страну. Подробности...
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Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа

Лукашенко нашел общий язык с антироссийской оппозицией внутри БелоруссииФото: Виктор Драчев/ТАСС
В Белоруссии резко сократилось количество сторонников союза с Россией − таких теперь всего 40%, причем настроения в обществе изменились всего за полгода. Это может быть прямым следствием новой информационной политики Лукашенко, обвиняющего Россию во всех смертных грехах. В долгосрочной перспективе это грозит РФ серьезными проблемами, которые проявляются уже сейчас. Подробности...
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Зачем Россия и НАТО срочно пополняют оружейные арсеналы

Американские войска делают запасы на случай большой войныФото: REUTERS/Kacper Pempel
Для ведения войны куда важнее количество патронов, чем винтовок. Эту старую истину, видимо, вспомнило и руководство НАТО. По крайней мере, в альянсе официально объявлено о начале программы строительства новых крупных складов военной техники и иного военного имущества в Европе. Какое отношение эта новость имеет к противостоянию между Россией и Западом?  Подробности...
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Выборы в Тюрингии показали зарождение новой Германии

Томас Кеммерих (слева) пробыл премьер-министром Тюрингии меньше суток – потому что за него голосовал Бьёрн Хёкке (справа)Фото: Bodo Schackow/EPA/ТАСС
В Германии политическое землетрясение. «Позор для демократии», «кошмар», «нарушение табу» – каких только громких слов не произнесли за последние сутки немецкие политики, начиная с канцлера Меркель. «Фашизм не пройдет», кричит пресса. А всего-то в одной из немецких земель – Тюрингии – нового премьер-министра избрали с помощью голосов от «неправильной» для немецкой элиты партии. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Опомнитесь, русофобы!

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Руководство этих стран предает не только свое прошлое – оно, по сути, обманывает и предает собственные народы. Более того, оно стравливает их с народом и государством, благодаря которому эти люди и страны вновь появились на свет. Подробности...
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Через две тысячи лет на нас будут косо смотреть

Сергей Лукьяненко, писатель
Я просто хочу знать, что живу в великой стране. Хочу великих строек, да! Отдыхать в Египте хочу! А не этого бесконечного блуждания по кругу! Подробности...
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Дело сестер Хачатурян еще долго будет нам аукаться

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Закон вошел в противоречие со справедливостью. Это не впервые, но на этот раз резонанс такой могучий, что игнорировать справедливость ради торжества буквы Закона оказывается слишком дорого. Подробности...
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      Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

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              Миллиардные хищения привели к генерал-полковнику

              Генерал Арсланов, похоже, достиг пика военной карьеры   7 февраля 2020, 20:15
              Фото: Владимир Гердо/ТАСС
              Текст: Виктор Сокирко

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              Задержание военачальника столь высокого ранга, как замначальника Генштаба, и проводилось на соответствующем уровне. Халила Арсланова «брали» сотрудники военной контрразведки ФСБ. Генералу инкриминируется мошенничество на сумму в 6,7 миллиарда рублей. Один ли он был в этой криминальной схеме? Или это лишь верхушка «военной мафии», которая так же непобедима, как и вся российская армия?

              Невиданное в последние годы событие произошло в Вооруженных силах - арестован целый генерал-полковник.

              Казалась бы, какая может быть связь между умершим уже генералом армии Константином Кобецом и нынешним фигурантом уголовного дела генерал-полковником Халилом Арслановым? Оба – из связи. И если для первого должность начальника Войск связи Минобороны СССР – заместителя начальника Генштаба ВС, тогда в звании генерал-полковника, стала промежуточной (Кобец в итоге дослужился до должности статс-секретаря, замминистра обороны), то для Арсланова аналогичная должность и звание (в составе МО РФ) стала последней в военной карьере. Связь еще в общности предъявленных генералам-связистам обвинений – коррупция и получение взяток в особо крупном размере.

              Кобец до нынешнего задержания Арсланова был самым высокопоставленным арестантом Минобороны. Его упекли на нары несмотря на близость к президенту Борису Ельцину, звание генерала армии и должность замминистра. Логично, что за банальное мошенничество и украденные пару миллионов за решетку у нас не отправляют – бьют по рукам, ставят на вид, ну, в почетную отставку отправляют.

              В России в особую немилость «высокопоставленные» могут попасть в двух случаях – либо человек претендует на власть, либо не делится. Константина Кобеца на момент ареста в мае 1997 года называли наиболее вероятным кандидатом на пост министра обороны. Главой военного ведомства тогда стал маршал Игорь Сергеев. Там, на военном Олимпе – свои интриги.

              Арсланов Халил Абдухалимович на более высокие посты в Минобороны, а уж тем более в коммерческих структурах, не претендовал. Арсланову вполне хватало и последней должности, которая, как считает следствие, была не просто престижной, но еще и очень «хлебной». И предъявленная ему по статье мошенничество сумма в 6,7 миллиардов рублей может быть не единственной в череде хищений главного военного связиста - если докажет суд, разумеется. Ну, не один же он тырил в таких объемах средства оборонного бюджета? Были, можно предположить и пособники, и исполнители, были и те, кто получал от этих «сделок» приличные откаты. Неужели и вправду в какой-то момент перестал делиться?

              Напомним, что уголовное дело по хищению средств во время исполнения госконтракта по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники было возбуждено еще в 2013 году. То есть прозвучал «звоночек» – своеобразное предупреждение. Однако Арсланова тогда это не коснулось – в декабре 2013-го его даже повысили в должности, из замначальника Главного штаба Сухопутных войск по связи перевели в начальники Главного управления связи Вооруженных сил РФ.

              Могло показаться, что тот эпизод забылся и тучи над Халилом Абдухалимовичем развеялись. Ан нет! Спустя шесть лет, в октябре 2019 года Арсланову было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве и возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ. Последовал еще месячный перерыв, прежде чем суд наложил арест на его имущество. Обвинение последовало еще через месяц.

              Финальная же точка с задержанием сотрудниками военной контрразведки ФСБ произошла 7 февраля. Это уже «точка невозврата» для Арсланова, откуда путь обратно в командное кресло закрыт уже напрочь. Как говорил товарищ Саахов из «Кавказской пленницы»: «Мне теперь из этого дома есть только два пути: или я веду ее в ЗАГС, или она ведет меня к прокурору».

              Другими обвиняемыми в рамках уголовного дела стали бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а также начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС России Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС России Александр Оглоблин. Все они ранее признали вину в махинациях, в том числе при закупке средств связи на сумму более 6,5 млрд рублей, дав показания на замначальника Генштаба. Сам Арсланов заявляет, что уголовное дело против него является попыткой дискредитации всего руководства Вооруженных сил.

              «Мафия в Минобороны никуда не делась, она там существует с давних времен. У следствия есть основания полагать, что Арсланов является «крестным отцом» одного из ее направлений, в данном случае весьма прибыльных по части коррупции войск связи, – рассказал газете ВЗГЛЯД один из отставных офицеров центрального аппарата МО. – Обычно хищения, даже в случае их выявления, стараются замять и замолчать. Вот что сейчас, например, слышно о громких разоблачениях по вещевой и продовольственной службе Тыла Вооруженных сил? Эти уголовные дела так и висят на Минобороны, но о них ничего не слышно».

              Что произошло с начальником продовольственного управления полковником Алексеем Бережным, который в 2017 году был заключен под стражу, после того как был уличен в получении взятки в 368 миллионов рублей? Или его подельника из этого же управления полковника Александра Вакулина, который попался на «мелочевке» в 20 миллионов рублей при исполнении контракта на поставку спецтехники в столовые воинских частей? О конкретных сроках так ничего и не было слышно.

              Со средствами связи тоже было чем поживиться, и это отнюдь не торговля телефонными аппаратами ТА-43, тут надо брать шире. И компания «Воентелеком», через которую использовались для различных схем по завышению стоимости продукции и получении двойной платы за оказание услуг при заключении контрактов с Минобороны, в эпизодах уголовного дела фигурируют совсем не случайно».

              Новый этап в развитии новых систем связи в армии, в том числе систем ТОС и АСУ (Технического обеспечения связи и Автоматизированных систем управления) должен был начаться после 2008 года. Проблемы тогда, во время так называемой Пятидневной войны, операции по принуждению Грузии к миру, выявились со всей своей катастрофичностью. Связи не было.

              Что говорить, если тогда командующий 58-й армией генерал-лейтенант Хрулев связывался со своим штабом во Владикавказе при помощи спутникового телефона, который просил у журналистов.

              По итогам той войны тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков распорядился оснастить армию всеми современными средствами связи. На связь были выделены огромные средства. И что?

              Да ничего! Еще 20 октября 2019 года, в преддверии 100-летнего юбилея войск связи замначальника Главного управления связи ВС РФ генерал-майор Александр Рубис констатировал в интервью ведомственной газете «Красная звезда», что со связью в армии не все ладно. «Целями реформы в части, касающейся системы ТОС и АСУ, ставились оптимизация состава войсковых ремонтных органов и повышение эффективности их работы с привлечением предприятий промышленности. Однако в результате реформирования данную цель достигнуть не удалось, так как оно носило несистемный характер. Плановое развитие системы ТОС и АСУ и восстановление сокращенных ремонтных органов войск связи начало осуществляться только после 2013 года».

              Чувствуете мысль? Генерал признается, что до прихода на должность министра обороны Сергея Шойгу огромные средства на связь в армии уходили непонятно куда. В карман каких-нибудь генералов? Не исключено.

              Теперь, конечно, всё изменилось, ну, при Шойгу-то! Но если посмотреть в войсках, то средства связи там остаются «слабым звеном» военного обеспечения. Разве что за исключением российского контингента в Сирии и еще ряда подразделений Вооруженных сил, большей частью специального назначения. Какую роль сыграл в этом генерал-полковник Арсланов, предстоит выяснить следствию и суду.


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