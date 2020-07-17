Рада перенесла на осень рассмотрение закона об обучении на русском языке в школах

Верховная рада в пятницу не успела рассмотреть законопроект об отмене обязательного изучения 80% предметов в школах на украинском языке, обсуждение вопроса откладывается до осени, сообщает источник с места событий.

Этот вопрос стоял почти в конце повестки дня работы Рады. Согласно календарному плану Рада в пятницу работает в пленарном режиме до 14.00 (совпадает с мск). Очередная сессия парламента закроется сегодня, депутаты продолжат работу после летних каникул 1 сентября, передает РИА «Новости».

Законопроект предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 года на 2023 год переход русскоязычных 5-11-х классов на обучение на украинском языке. Кроме этого, закон позволяет и после 2023 излагать 40-60% предметов на русском языке в 5-11 классах с обучением на языке.

Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики ранее рекомендовал отклонить этот законопроект.

Напомним, в среду уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень выступил против законопроекта, который может отменить норму обязательного изучения 80% предметов в школах на украинском языке.

По его мнению, этот законопроект предусматривает существенные изменения в образовательном и языковом законодательстве, которые направлены на «сужение сферы применения украинского языка в образовательном процессе».

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