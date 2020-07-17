В Польше призвали ЕС ввести санкции против «режима Лукашенко»

Депутат Европарламента, глава комиссии по связям с Белоруссией Роберт Бедронь призвал ввести санкции против «режима» действующего президента республики Александра Лукашенко.

Так он прокомментировал решение ЦИК Белоруссии не регистрировать кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, после чего в Минске и ряде других городов страны прошли стихийные митинги.

«Много лет гражданское общество в Белоруссии было очень спокойным. Но сегодняшняя Белоруссия – это другая страна, где тысячи людей выходят на акции протеста. Гражданское общество полно энергии, оппозиция становится сильнее. Возможно, в этом кроется причина, по которой режим Лукашенко реагирует столь жестко», – отметил Бедронь в интервью Deutsche Welle.

По его словам, Лукашенко управляет Белоруссией уже более 25 лет, «он хочет переизбраться и сделает для этого все, поэтому мы видим более жесткую реакцию милиции».

«Поэтому мы в Европарламенте ждем однозначной реакции Евросоюза, в частности верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля. Нужна новая стратегия в отношении Белоруссии. Нынешний подход уже не работает. Лукашенко становится более радикальным. И это требует более активной реакции ЕС», – указал евродепутат.

Бедронь уточнил, что ЕС должен поддержать гражданское общество и демократическую оппозицию, увеличить их финансирование, а против режима Лукашенко ввести ограничения.

«Если санкции введут, они должны распространяться на Лукашенко и его приближенных, но не на народ Белоруссии», – добавил он.

На вопрос, могут ли выборы в Белоруссии пройти мирно, депутат ответил: «Нет, они не будут мирными, потому что активность гражданского общества и оппозиции несоизмерима с тем, что было раньше».

Напомним, Центризбирком Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом на пост президента.

После того, как ЦИК Белоруссии отказался регистрировать кандидатами в президенты экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, в нескольких городах страны прошли несанкционированные акции протеста. Демонстранты вышли на акции в Минске, Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске. Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа.

Газета ВЗГЛЯД писала, что последним реальным соперником Лукашенко на президентских выборах является Светлана Тихановская.

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