Врач назвала способы борьбы со сном на рабочем месте

Почему клонит в сон на работе и как с этим бороться, рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник МГУ, доктор Зухра Павлова.

По ее словам, если человек никак не может «проснуться» на рабочем месте, то, скорее всего, он просто мало спит и не успевает полноценно отдохнуть.

«Мы не берем какие-то стрессовые ситуации, когда человек был, например, в дороге. Если человека регулярно клонит в сон, это говорит о том, что он поздно ложится спать. Еще недосыпанию может способствовать храп, из-за которого человек спит с паузами и не высыпается. Естественно, он будет приходить на работу сонным, с низким уровнем эффективности», – рассказала в интервью радио Sputnik Павлова.

В таком случае будет все время требоваться стимуляция, в том числе едой и разными напитками.

«Это чай, кофе и, к сожалению, еще хуже – всякие энергетики. Все больше и чаще можно увидеть, как люди пьют эти напитки, а без них они нетрудоспособны. Некоторые принимают контрастный душ, чтобы взбодриться. Это приводит к ослабленной работе надпочечников – им и без того тяжело, и их еще подстегивают энергетиками, стимулирующими средствами и холодным душем», – сказала она.

Самым разумным было бы нормализовать режим сна. Но если такой возможности нет, помогут физическая активность и простая питьевая вода.

«Наиболее эффективным и безвредным средством будет физическая активность: прогулка, короткая пробежка с этажа на этаж по лестнице, отжимания, приседания. За короткий период времени можно без вреда простимулировать организм, повысить уровень кортизола, снизить уровень стресса. Очень помогает чистая питьевая вода. Если пить ее регулярно, она помогает не снижать уровень активности. Заодно поход в туалет, который потребуется, когда человек пьет достаточное количество воды, тоже помогает взбодриться», – сказала врач.

Напомним, в августе 2019 года почти 60% российских работодателей и 44% работников не поддержали идею перерыва на дневной сон в рабочее время.

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