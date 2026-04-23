Юнармейцы запустили акцию «Парад у дома ветерана»
Юнармейцы и «Волонтеры Победы» провели торжественный парад у дома ветерана Дмитрия Епифанова в Москве, дав старт ежегодной акции «Парад у дома ветерана».
В Москве стартовала ежегодная акция «Парад у дома ветерана». В этом году юнармейцы прошли парадным строем во дворе дома ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Епифанова. В мероприятии также приняли участие «Волонтеры Победы», представители Творческого союза Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил и военного оркестра.
Акция проходит перед Днем Победы: юнармейцы из разных регионов страны исполняют песни, читают стихи и чествуют фронтовиков у их домов.
Дмитрий Епифанов, в честь которого прошел парад, в первый год войны остался сиротой, попал в детский дом, а затем, в 1944 году, был направлен в Горьковское суворовское училище. В 1945 году он участвовал в историческом Параде Победы на Красной площади.
После окончания училища Дмитрий Епифанов служил в разных частях Советского Союза, обучался в Военной артиллерийской академии и был отобран в группу по разработке баллистических ракет. Он принимал участие в создании стратегических ракетных комплексов «Тополь» и «Ярс».
«Я принимаю участие в акции «Парад у дома ветерана» с весны 2024 года. Эта акция не просто дань традиции, а живой мост между героическим прошлым и настоящим, где каждый ветеран чувствует себя нужным и по-настоящему любимым своим народом, а мы, молодое поколение, учимся у ветеранов мужеству, достоинство и патриотизму», – отметила юнармеец Дарья Демянчук.
В завершение парада Дмитрий Епифанов вручил участникам Георгиевские ленточки, официально запустив одноимённую акцию. До 9 мая ленточки смогут получить все желающие на улицах и в общественных местах из рук волонтеров.