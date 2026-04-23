Названы основные жалобы россиян на ЖКХ

Аналитики зафиксировали рост жалоб россиян на работу лифтов и уборку подъездов

Tекст: Дарья Григоренко

Аналитики отмечают, что главной проблемой для жителей по-прежнему остается сантехника: в 2025 году на нее пришлось 37,3% всех обращений, хотя еще в 2020 году этот показатель составлял 39,9%. На втором месте находится электричество, но доля жалоб на него снизилась с 14,4 до 10,3%, передает Газета.Ru.

В то же время увеличилась доля обращений по поводу лифтов – с 4,4 до 6,3%, уборки мест общего пользования – с 2,4 до 3,2%, а также систем безопасности и контроля доступа – с 2,2 до 3,2%. Аналитики объясняют это изменением структуры ожиданий жильцов: если раньше они больше заботились о базовых вещах вроде света, воды и электричества, то теперь стали чаще требовать исправной работы лифтов, чистоты в подъездах и стабильной цифровой инфраструктуры.

Также меняется способ подачи заявок: если в 2020 году 71% обращений управляющие компании принимали по телефону, то к 2025 году эта доля сократилась до 49%. Зато растет популярность мобильных приложений: число обращений через них выросло с 16 до 36%. Жильцы все чаще предпочитают писать, прикладывать фотографии и отслеживать статус заявки онлайн.

Аналитики подчеркивают, что за пять лет доля плановых заявок увеличилась с 64,5 до 69,9%, а аварийных – сократилась с 20,5 до 17,3%. Это говорит о том, что жители чаще обращаются за регулярным обслуживанием, а не только в случае аварий, считают эксперты.

Самый высокий сезонный пик жалоб приходится на осень и начало зимы: больше всего обращений фиксируется в октябре (10,2% годового объема), декабре (9,9%) и сентябре (9,7%). Минимум традиционно наблюдается в мае и июне. Основной причиной такой сезонности аналитики называют начало отопительного сезона и споры жителей о температуре в домах. В исследовании были проанализированы 8,87 млн обращений из более чем 300 управляющих организаций по всей России за 2020–2025 годы.

Ранее в МЧС напомнили, что за оставленные в подъездах и на лестничных клетках личные вещи россиянам грозит административное наказание в размере до трех тысяч рублей.