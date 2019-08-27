Работодатели выступили против идеи сна в рабочее время

Почти 60% российских работодателей и 44% работников не поддерживают идею перерыва на дневной сон в рабочее время, следует из данных исследования сервиса по поиску работы Superjob.

«Большинство работодателей идею сиесты на местах не поддерживает (57%)... Работников, которым не нужна сиеста, также больше, чем тех, кто заинтересован таким предложением: 44% и 38% соответственно», – передает РИА «Новости» данные исследования.

При этом лишь один из 100 сотрудников заявил, что имеет возможность спать днем.

«Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто нуждается в сиесте: 51% среди молодежи до 24 лет против 25% среди респондентов старше 45 лет», – говорится в исследовании.

Опрос проводился во всех округах России по двум выборкам. В первой опрашивались 500 менеджеров по персоналу и других представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала из 155 населенных пунктов. Опрос проходил 10-23 августа. Во вторую выборку вошли 1,6 тыс. постоянно работающих россиян старше 18 лет из 338 населенных пунктов. Опрос проводился 21-23 августа.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин из-за напряженного рабочего графика спит по несколько часов в сутки.