Памфилова предложила перенести Единый день голосования

Единый день голосования, который в России проходит в сентябре, в будущем необходимо перенести, считает руководитель Центризбиркома Элла Памфилова.

Памфилова, говоря о возможности проведения выборов в сентябре в течение нескольких дней, пояснила, что вопрос будет проработан «в точечном режиме», передает ТАСС.

«Но на будущее, если это перманентно в законе будет прописано, обязательно единый день голосования надо переносить, потому что самый неудачный месяц, который может быть [в этой ситуации], – это сентябрь», – добавила глава ЦИК.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложила рассмотреть возможность голосования на выборах в течение двух-трех дней.

По ее словам, для решения о возможности установления двух- или трехдневного голосования на региональных выборах и довыборах в Госдуму не потребуется вносить изменения в закон.