Канье Уэст снялся с президентской гонки в США

Рэп-исполнитель Канье Уэст решил не участвовать в выборах президента Соединенных Штатов в 2020 году, пишут СМИ со ссылкой на представителя музыканта.

«Он снялся», – сказал журналу Intelligencer представитель музыканта Стив Крамер, передает РИА «Новости».

Ранее социологический опрос показал, что по уровню поддержки среди избирателей Канье Уэст сильно уступает Дональду Трампу и Джо Байдену.

5 июля Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США. Близкие к музыканту источники утверждают, что он принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США из-за психического расстройства.