АТОР предвидит переполненные рейсы из России в Турцию

Россияне уже давно готовы к путешествиям за границу, поэтому рейсы, как только Россия возобновит авиасообщение с Турцией, будут скорее всего переполнены, заявил газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора 13 июля затрагивали тему возобновления авиасообщения, после чего поручили ведомствам приступить к переговорам по этому вопросу. Турецкое министерство транспорта сообщило, что перелеты разрешили начать выполнять с 15 июля.

«Мне сложно предположить, какой поток туристов будет в случае возобновления авиасообщения с Турцией, но пока, судя по имеющийся информации, речь идет только о регулярных рейсах. Так, конечно, путешествует только незначительная часть потока, в основном россияне летают на отдых чартерными», – говорит Канторович.

При этом он уверен, что спрос на путешествия в Турцию все равно будет очень высок, и достаточно скоро станет понятно, что регулярных рейсов недостаточно. Придется возобновлять и чартерные. Эксперт подчеркивает, что россияне уже давно готовы к путешествиям за границу, в связи с чем и рейсы скорее всего будут переполнены.

«Но ни о каких скидках речи быть не может. Понятное дело, что регулярные рейсы куда дороже, чем чартерные, но после коронавирусного кризиса нужно как-то выживать. Тем более, если будет ажиотаж, то ни о каких скидках и речи идти не может», – резюмировал Канторович.

Согласно постановлению главного санитарного врача России Анны Поповой, с 15 июля Россия отменяет обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих из-за границы. В документе также сказано, что въехавшим на территорию России дается три дня, чтобы пройти тест на COVID-19.