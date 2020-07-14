В Москве за сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 29 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них подтвердилась пневмония. Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в столице – 4234 человека, передает ТАСС.

Накануне в Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом.

Напомним, в России после коронавируса выздоровели более 504 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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