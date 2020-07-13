В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 37 человек с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Всего в Москве умерли 4205 человек, у которых был подтвержден коронавирус, передает ТАСС.

Накануне в столице за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом.

Напомним, в России после коронавируса выздоровели 504 тыс. 21 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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