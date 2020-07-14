В Крыму отменили обязательную обсервацию для приезжих из-за границы

В Крыму с 15 июля отменяется обязательная двухнедельная изоляция для прибывающих из-за границы, говорится в поправке главы региона Сергея Аксенова к его мартовскому указу «О введении режима повышенной готовности на территории республики Крым».

Пункт, в котором говорится о том, что прибывающие в Крым из других стран, обязаны представлять «достоверные сведения путем заполнения анкеты» и должны «соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции в условиях обсерватора», признан утратившим силу, передает «Интерфакс».

Однако туристам для отдыха в санаториях Крыма вновь необходимо предоставить справку об отсутствии коронавируса.

Ранее Аксенов пообещал не вводить вновь обязательную двухнедельную обсервацию для туристов.