Белоруссия анонсировала скорое возобновление транспортного сообщения с Россией

Россия и Белоруссия в скором времени восстановят транспортное сообщение, заявил глава белорусского правительства Роман Головченко по итогам встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

«Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки. Как мы поняли, ожидается, что в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с Республикой Белоруссия», – заявил Головченко в ролике, опубликованном в Facebook его пресс-секретаря Александры Исаевой.

Он добавил, что российские коллеги не называют конкретных сроков, и просят «подождать официального решения».

Ранее посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко заявлял, что соглашение о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией на практике заработает в конце 2020 – начале 2021 года.

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