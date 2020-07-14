Зюганова заподозрили в трате госсредств на организацию сбора денег для Грудинина

Партия КПРФ организовала сбор средств для помощи ЗАО «Совхоз имени Ленина», который принадлежит миллиардеру Павлу Грудинину, пишут СМИ со ссылкой на опубликованное в Сети обращение заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина к главе партии Геннадию Зюганову.

«На основании вашего распоряжения была начата работа по сбору средств для оказания помощи ЗАО «Совхоз имени Ленина», – передает текст документа Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Бойлерная».

По информации издания, на выделенные партией 200 тыс. рублей уже создан раздел на сайте совхоза, посвященный сбору средств, настроена реклама в социальных сетях, в интернете публикуются сообщения и видеозаписи с просьбами о перечислении денег, также сбор средств организован на площадке Boomstarter. В своем обращении Афонин просит перечислить еще 200 тыс. рублей, чтобы увеличить собираемость средств, сообщает издание.

«На сайте совхоза указано, что осуществляется сбор благотворительной помощи «Оплата за Грудинина ПН, дело № А41-89503/18». Указано, что общий долг составляет более 1 млрд 66 млн 219 тыс. рублей, собрать удалось чуть больше 19 млн рублей», – говорится в статье.

Согласно ст. 33 Федерального закона «О политических партиях», партиям выделяют деньги из федерального бюджета по итогам участия в выборах, чтобы компенсировать финансовые затраты. «Следовательно, КПРФ частично тратит государственные деньги на то, чтобы погасить долг Грудинина», – делает вывод Ura.ru.

Напомним, в начале июля арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск ряда акционеров подмосковного Совхоза имени Ленина, требующих взыскать с Грудинина около 829 млн рублей.

В прошлом году Арбитражный суд Московской области принял решение взыскать с Грудинина более 1 млрд рублей в пользу возглавляемого им предприятия. Грудинина обвиняли в причинении предприятию убытков на сумму 2,1 млрд рублей.