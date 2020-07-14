Зюганова заподозрили в трате госсредств на организацию сбора денег для Грудинина

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14 июля, вторник | Последнее обновление — 19:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Бабарико обжалует отказ в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
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Галина Хованская: Для людей с невысоким доходом нужно строить наемные дома
Окружение Фургала разогревает Хабаровск
Как работает гриф секретности в деле Сафронова
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
Присоединение к России было прогрессом для Кавказа
Герман Садулаев, писатель, публицист
Мои предки выбрали Россию. И время показало, что они были правы: в России всем кавказским народам удалось сохранить и родную землю, и язык, и самосознание, и веру, а теперь у каждого кавказского народа в России есть собственное национально-государственное образование. Подробности...
Сатанизм стал новым символом либеральных ценностей
Сергей Худиев, публицист, богослов
Если бы какое-то время назад кто-нибудь предсказал, что в США будут открыто поклоняться сатане, его бы высмеяли как мрачного фантазера. Теперь поезд прогресса прибыл на очередную станцию, поклонение дьяволу на ступенях административных зданий можно наблюдать в YouTube. Подробности...
Россия и Европа должны ответить Эрдогану за Святую Софию
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Реджепа Эрдогана нужно наказать за изменение статуса Святой Софии. И даже не за то, что он покусился на памятник ЮНЕСКО, а за то, почему он покусился. Если не дать турецкому султану по рукам сейчас, то потом придется тратить на это гораздо больше сил. Подробности...
Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС
В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в миреПодробности...
Награждена обладательница самой большой груди Украины
Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер грудиПодробности...
Зоопарки мира открываются после снятия карантина
О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопаркаПодробности...
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