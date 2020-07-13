Юрченко ушел с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики

Евгений Юрченко сообщил, что покидает пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Сегодня я объявляю о своей отставке с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики, тем самым запуская процесс перевыборов руководства ВФЛА. Я хотел бы поблагодарить всех неравнодушных к судьбе российской легкой атлетики специалистов, с которыми мне довелось работать в этот недолгий, но очень сложный период. Особо хотел бы отметить работу членов президиума и комиссии спортсменов федерации, которым пришлось столкнуться с очень серьезными трудностями затянувшегося кризиса», – приводятся слова Юрченко на сайте организации.

Он выразил надежду, что новый глава ВФЛА «сможет продвинуться дальше в разрешении практически пятилетних трудностей во взаимоотношениях с World Athletics, а также обеспечит привлечение достаточного финансирования для развития Федерации».

Юрченко стал президентом ВФЛА 28 февраля, до этого он был вице-губернатором Воронежской области.

Напомним, World Athletics оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики на 10 млн долларов из-за допинговых нарушений. Так, ВФЛА грозило полное исключение из всемирной ассоциации.

Позже Минспорт пригласил World Athletics войти в состав группы по восстановлению ВФЛА. После чего была сформирована комиссия по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics, куда вошли представители Минспорта России, Олимпийского комитета России, Российского антидопингового агентства «РУСАДА», комиссии спортсменов ВФЛА.