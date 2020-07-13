Умер востоковед Евгений Челышев

В Москве в понедельник умер знаменитый советский и российский востоковед, литературовед, культуролог и переводчик, академик РАН и ветеран Великой Отечественной войны Евгений Челышев, сообщили в Институте востоковедения РАН.

Один из ведущих специалистов по культуре в Индии умер в возрасте 98 лет, передает «Интерфакс».

В 1965 году он защитил докторскую диссертацию «Традиции и новаторство в современной поэзии хинди». В 1966 году получил звание профессора. 29 декабря 1981 года за востоковедческие труды избран членом-корреспондентом Академии наук СССР по Отделению литературы и языка (литературоведение), а 23 декабря 1987 года – действительным членом АН СССР. Год спустя его избрали академиком-секретарем Отделения литературы и языка АН СССР (с 1991 года – Российская академия наук). Долгое время являлся членом Президиума РАН и заместителем главного редактора журнала «Известия АН СССР. Серия литературы и языка».

Евгений Петрович Челышев – автор 15 книг и более 500 статей по индологии, сравнительному литературоведению, культурологии, по проблемам русской культуры в мировом контексте. Лауреат премии Свами Вивекананды, член бюро Индийского философского общества, член Азиатского общества (Калькутта). В 2002 году был удостоен одной из высших наград Индии – Падма Бхушан (орден Лотоса) за вклад в развитие российско-индийских научных и культурных связей.