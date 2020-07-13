Актера Емельянова оштрафовали на 20 тыс. рублей за оскорбление полицейского

Мировой суд Никулинского района Москвы оштрафовал актера Кирилла Емельянова на 20 тыс. рублей за оскорбление полицейского, сообщили в правоохранительных органах.

«Емельянов признан виновным по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти). По данным следствия, в марте этого года он употреблял алкогольные напитки и в какой-то момент потерял сознание. Его знакомая вызвала скорую, но на прибывших медиков актер отреагировал неадекватно. Те вызвали полицию, но актер стал оскорблять их», – передает источник ТАСС.

Напомним, актер из «Кадетства» был задержан за избиение врача скорой помощи и нецензурную брань в адрес медработников и полицейских. В отношении Емельянова было возбуждено дело об оскорблении полицейского.

Как сообщал его адвокат Алим Бишенов, артист провел ночь в полиции после избиения врача.