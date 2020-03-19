Против актера из сериала «Кадетство» возбудили уголовное дело

В отношении актера сериала «Кадетство» Кирилла Емельянова возбуждено дело об оскорблении полицейского, сообщили в ГСУ СК по Москве.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). В ближайшее время будет обеспечена его явка в территориальное подразделение ГСУ для проведения необходимых следственных действий», – сообщила помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова, передает ТАСС.

В среду сообщалось, что актер из «Кадетства» был задержан за избиение врача скорой помощи и нецензурную брань в адрес медработников и полицейских. Емельянов, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Его адвокат Алим Бишенов сообщил, что артист провел ночь в полиции после избиения врача.