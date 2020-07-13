Герой России поделился воспоминаниями о событиях августа 2008 года

Взгляд
13 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 05:01  |  vz.ru
Разделы

Когда вернутся сверхвысокие цены на нефть

Западные аналитики решили хайпануть на нефтиФото: Thibault Camus/AP/ТАСС
Крайне оптимистичные для России прогнозы звучат от целого ряда отраслевых аналитиков – они полагают, что уже близко то время, когда нефть снова будет стоить 100–150 долларов за бочку. Их аргументы действительно достойны внимания, однако большинство экспертов с таким прогнозом все-таки не согласны. Почему? Подробности...
Перейти а раздел…

Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города – пандемию коронавируса. Подробности...
Перейти а раздел…

Какие тайны хранят на дне Балтики «охотники» за советскими подлодками

Подводные изыскания в Балтийском море имеют большое историческое значениеФото: Антон Денисов/РИА Новости
Российские поисковики продолжают тяжелейшую работу по обнаружению советских подводных лодок, погибших на Балтике во время Великой Отечественной. Однако на этот раз они обнаружили военные корабли врагов – гитлеровских охотников за подводными лодками. Которые сами в итоге отправились на дно. История и этих кораблей, и их поисков заслуживает отдельного рассказа.  Подробности...
Перейти а раздел…

Чем грозит обострение на границе Азербайджана и Армении

Армянские военные нанесли артиллерийский удар по территории Азербайджана, утверждают в БакуФото: Асатур Есаянц/РИА Новости
Напомнил о себе самый старый конфликт на постсоветском пространстве. В воскресенье на границе Азербайджана и Армении гремела артиллерийская канонада, есть погибшие. Происходящее описывается языком военных сводок: «Противник понес потери и отступил». Что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния, возможно ли дальнейшее разрастание конфликта? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Мечеть в Святой Софии стала символом пост-секулярного мира

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
То, что было храмом, затем мечетью – становилось музеем. Торжеством науки, культуры и искусства. Эры знания – и знания, дарующего силу. Все это теперь – не то, чтобы пустые слова, но слова, явно не имеющие былой убедительности. Подробности...

Русские Украины могут получить шанс на самоорганизацию

Павел Волков, публицист
«Гэть от России» – это вектор всей нынешней украинской политики, развернуть который пока не представляется возможным. Но если предположения верны, через время русские и русскоязычные граждане Украины смогут отстаивать свои права как нацменьшинства. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Святая София стала символом грядущих больших перемен

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Только что Госсовет Турции лишил собор Святой Софии статуса музея. Теперь православный храм снова будет превращен в мечеть. Эрдоган поставил турок перед выбором, с кем они мысленно – с ним или с покойным создателем современной Турции Ататюрком. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кого и почему осудили за госизмену

    Порошенко готовит переворот?

    Самые громкие уголовные дела против губернаторов

      Перейти а раздел…

      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
      Подробности...

      Зоопарки мира открываются после снятия карантина

      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
      Подробности...

      Ужесточение карантина вызвало в Сербии беспорядки

      Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский час
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?
          • Да (указать в комментариях)

          • Нет

          Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?
          • Да

          • Нет

          Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?
          • Да, полностью

          • Властям Турции следует учитывать общественное мнение за рубежом, поскольку это памятник мирового значения

          • Статус музея Айя София должно решать мировое сообщество

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Украина захотела подключить США и Британию к переговорам по Донбассу

              Герой России поделился воспоминаниями о событиях августа 2008 года

              13 июля 2020, 04:30

              Текст: Антон Никитин

              Версия для печати

              Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал телеканалу «Звезда», как в августе 2008 года попал под обстрел на штурмовике Су-25.

              «Мой ведомый по радио сказал: «Товарищ командир, по тебе пуск», – поделился генерал-лейтенант событиями того дня, передает РИА «Новости».

              После этого летчик почувствовал сильный удар и из-за попадания ракеты самолет «потянуло на пикирование». Кобылаш пытался вытянуть ручку на себя, однако самолет не поддавался.

              «Наверное, очень жить захотелось, я уперся ногами в педали и двумя руками потянул за ручку – где-то видимо осколок попал, от усилия выскочил», – рассказал Кобылаш.

              В результате самолет сначала вышел на горизонтальную траекторию полета на одном двигателе, а затем начал набирать высоту. Однако вскоре еще одна ракета повредила двигатель. Кобылаш решил снижать самолет, так как без двигателей он лететь не мог, и ему придется катапультироваться. Помимо этого, он пролетал над городом – самолет нужно было увести максимально далеко от населенного пункта.

              Сергей Кобылаш участвовал в первой и второй чеченских кампаниях, а также в войне в Южной Осетии. В 2008 году он стал Героем России, в 2017-м получил звание генерал-лейтенанта, а в 2018-м стал Заслуженным военным летчиком России.

              Напомним, в августе 2019 года в Приморск-Ахтарске перезахоронили тело погибшего в Грузии Героя России летчика Владимира Едаменко, который на штурмовике Су-25 сопровождал колонну 58 армии, продвигавшуюся на помощь в Цхинвал.

              В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли российское гражданство, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 – российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               

              Новости дня Саакашвили объяснил, почему в 2008 году в прямом эфире жевал галстук

              В Абхазии отреагировали на заявление премьера Грузии в ООН

              Новости дня В Абхазии отреагировали на заявление премьера Грузии в ООН

              Новости дня Южная Осетия отпраздновала 10-летие независимости

              Путин на встрече с Бибиловым выразил готовность помогать Южной Осетии

              Новости дня Путин на встрече с Бибиловым выразил готовность помогать Южной Осетии

              Россияне поддержали признание независимости Южной Осетии и Абхазии

              Новости дня Россияне поддержали признание независимости Южной Осетии и Абхазии Россией

              Новости дня Россия обвинила Запад в попытке сорвать нормализацию отношений Москвы и Тбилиси

              В грузинском ресторане не позволили выставить оскорбительное фото Путина

              Новости дня В грузинском ресторане не позволили выставить оскорбительное фото Путина

              Панихиду по погибшим в войне 2008 года отслужили в Москве

              Новости дня Панихиду по погибшим в войне 2008 года отслужили в Москве

              Новости дня Власти Грузии пообещали скорое возвращение Абхазии и Южной Осетии

              Новости дня Грэма Филлипса задержали на выставке о войне 2008 года в посольстве Грузии в Лондоне

              В Абхазии рассказали о грузинских угрозах в июне 2008 года

              Новости дня В Абхазии рассказали о грузинских угрозах в июне 2008-го

              Новости дня В Кремле обнародовали признания Госдепа о роли Саакашвили в войне 2008 года

              Новости дня США пообещали Грузии поддержку «территориальной целостности»

              В мире Украина показала свое пренебрежение Грузией

              Политика Россия доказала свою способность принуждать к миру

              Политика «Грузинский урок» создал новую российскую армию

              Политика Нино Бурджанадзе: Саакашвили был одержим идеей победить Россию

              Политика Генерал Хрулев: «Пятидневная война» сегодня закончилась бы за двое суток

              Новости дня МИД назвал главный урок войны 2008 года в Грузии

              Новости дня Уровень делегации Украины на годовщину войны 2008 года в Грузии назвали нонсенсом

              Предыдущие новости: 1 | 2

              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............