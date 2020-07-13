Герой России поделился воспоминаниями о событиях августа 2008 года

Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал телеканалу «Звезда», как в августе 2008 года попал под обстрел на штурмовике Су-25.

«Мой ведомый по радио сказал: «Товарищ командир, по тебе пуск», – поделился генерал-лейтенант событиями того дня, передает РИА «Новости».

После этого летчик почувствовал сильный удар и из-за попадания ракеты самолет «потянуло на пикирование». Кобылаш пытался вытянуть ручку на себя, однако самолет не поддавался.

«Наверное, очень жить захотелось, я уперся ногами в педали и двумя руками потянул за ручку – где-то видимо осколок попал, от усилия выскочил», – рассказал Кобылаш.

В результате самолет сначала вышел на горизонтальную траекторию полета на одном двигателе, а затем начал набирать высоту. Однако вскоре еще одна ракета повредила двигатель. Кобылаш решил снижать самолет, так как без двигателей он лететь не мог, и ему придется катапультироваться. Помимо этого, он пролетал над городом – самолет нужно было увести максимально далеко от населенного пункта.

Сергей Кобылаш участвовал в первой и второй чеченских кампаниях, а также в войне в Южной Осетии. В 2008 году он стал Героем России, в 2017-м получил звание генерал-лейтенанта, а в 2018-м стал Заслуженным военным летчиком России.

Напомним, в августе 2019 года в Приморск-Ахтарске перезахоронили тело погибшего в Грузии Героя России летчика Владимира Едаменко, который на штурмовике Су-25 сопровождал колонну 58 армии, продвигавшуюся на помощь в Цхинвал.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли российское гражданство, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 – российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.